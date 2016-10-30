غضب أهالى مدينة أجا بعد نقل مكتب البريد الرئيسى من القرية

سادت حالة من الغضب بين أهالى مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية بعد نقل مكتب البريد الرئيسى بالمدينة إلى إحدى القرى التابعة للمركز منذ أكثر من أربعة اشهر، بسبب إجراء لبعض أعمال الصيانة لمكتب البريد الرئيسى بالمدينة.

واشتكى الأهالى من بعد مسافة المكتب الرئيسى من المصالح الحكومية بالمدينة، حيث أشار أحد الموانين إلى أنه يضطر للسفر إلى القرية من أجل جلب طابع بريد أو دمغة بقيمة جنيه وربع، ما يضطر إلى صرف 5 جنيهات فى المواصلات.

فيما اشار عدد من موظفى البريد إلى استياءهم من ذلك لان نقل المكتب يشكل ارتفاع تكلفة عليهم بسبب السفر من والى القرية.