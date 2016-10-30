القبض على 27 متهمًا فى حملة أمنية بالقاهرة

تمكنت وحدات مباحث القاهرة إثر جهود كبيرة و موسعة على مستوى العاصمة فى جميع القضايا و جميع المجالات لتأمين شوارع العاصمة من الخارجين عن القانون وقد أسفرت تلك الحملة عن تحقيق النتائج الايجابية التالية :-

1. تمكن النقيب/ أحمد عبد العظيم أبو سنه ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الساحل وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كلا من :ـ

1. أنس فؤاد عبد العظيم بدوى سن 28 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الحدائق ، والسابق اتهامه فى القضية رقم 6591 لسنة 2014م الحدائق ” نشل ” .

2. محمد جمال مرسى محمد سن 26 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الحدائق ، والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا أخرهم 2645 لسنة 2015م الزاوية الحمراء ” سرقة ” .

عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من المدعو / عبد المنعم إسماعيل عبد المنعم محمد سن 14 طالب ومقيم شبرا الخيمة / قليوبية بأسلوب الخطف ، باستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهمهما بالسرقة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 16820 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، جارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى .

2. تمكن النقيب/ عبد المنعم سعيد فريد ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الحدائق وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كلا من :ـ

1. مجدى سامى بخيت السيد سن 27 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر .

2. سعيد محمود صحاح سن 32 عاطل ومقيم دائرة القسم .

عقب قيامهما بسرقة عدد 3 مراوح من داخل كشك خاص بشركات التأمين على السيارات كائن ميدان الحدائق ـ دائرة القسم بأسلوب “كسر القفل ” .

تحرر عن ذلكالمحضر رقم 20222 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، جارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى .

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والذخائر:

1. تمكن النقيب / عمر نجدي احمد ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / محمد كمال محمد فوزي سن 33 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة السيدة زينب (مسجل خطر ) تحت رقم 3166فئة ” ب ” سرقة بالإكراه ، والسابق اتهامه في عدد18 قضية أخرهم 10774لسنة2015م السيدة زينب ” سلاح بدون ترخيص ” ، وبحوزته سلاح ناري ” فرد خرطوش عيار 16مم ، طلقة من ذات العيار ” بقصد الدفاع وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرام ومبلغ مالي 200 جنيه بقصد الاتجار .

تحررعنذلكالمحضررقم6333 لسنة2016م ادارى القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

فى مجال ضبط قضايا الاتجار بالذخيرة:

1. تمكن النقيب / عمرو أيمن المغربل ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المرج وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / عبد الهادى حسن عد الرحمن محمد سن 66 صاحب فرن ومقيم دائرة القسم ، وبحوزته عدد 51 طلقة الى عيار 7.62×39مم ، 4 طلقات خرطوش عيار 12مم وطلقتان عيار 16مم ، مبلغ 4800 جنيه بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 28968 لسنة 2016م جنح القسم 00 وتولت النيابة العامة التحقيق.

في مجال ضبط قضايا المخدرات:

1. تمكن النقيب / عمر إمام زيدان ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة منشاة ناصر وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / سيد عبد الله السيد محمد علي سن 32عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 150 جرام ، ومبلغ مالي 2900 جنيه بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4420 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

2. تمكن النقيب / محمد احمد عبد المحسن ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / محمود محمد عبد الله سن 26عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا أخرهم 7808لسنة 2015م الزاوية ” مخدرات ” ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 150 جرام بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9435 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

3. تمكن النقيب / محمد حمدي إمام ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / محمد إبراهيم محمد احمد سن 36 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة دار السلام00وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 100 جرام بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10729 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

4. تمكن النقيب / محمد نبيل البغدادي ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / محمد احمد عبد الحي محمد سن 32عامل ومقيم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جرام بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 26551/287 لسنة 2016م جنايات القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

5. تمكن النقيب / ماجد أحمد عبد الرازق ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / أيمن جمال عبد الله محمود سن 28 عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جرام بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 25089 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

6. تمكن النقيب / محمود محمد الحسيني ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / أنور سمير المغاورى سليمان سن 40 عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته عدد 900 قرص مخدر ، مبلغ 455 جنيه بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8141 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

7. تمكن النقيب / عمار عبد الحميد حامد ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعادي وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / حسن احمد محمد حسن سن 31 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة البساتينوبحوزته عدد 700 قرص مخدر بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8141 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق .

في مجال ضبط أحكام الجنايات:

1. تمكن النقيب / إبراهيم عبد القادر غمرى ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / كريم جمال زكى سن 35 عاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه في القضية رقم 4740 / 4370 لسنة 2014م مدينة نصر أول ” مخدرات ” والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 4/2/2016م .

2. تمكن النقيب / حسن هشام حلمي ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / عماد خلف عبد الرحمن محمد سليمان سن 21 عاطل ومقيم محافظة القليوبيه، والمحكوم عليه في القضية رقم 3652 / 935 لسنة 2015مشبرا الخيمة أول ” مخدرات ” والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 10/11/2015م .

3. تمكن النقيب / محمد بهاء الدين محمد ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / محمد حسين احمد حسن سن 22عاطل ومقيم محافظة الجيزة 00 والمحكوم عليه في القضية رقم 30939 / 5519 لسنة 2012مبولاق الدكرور ” مخدرات ” والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 13/11/2013م .

4. تمكن النقيب / كريم مجدي عبد العزيز ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الاميرية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / محمد إسماعيل محمد غنيم سن 24 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الزيتون والمحكوم عليه في القضية رقم 3665 / 1537 لسنة 2015مالاميرية ” مخدرات ” والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 4/8/2016م .

5. تمكن النقيب / عمر إمام زيدان ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة منشاة ناصر وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعوة / احمد علي احمد سليمان سن 26عاطل ومقيم دائرة القسم 00 والمحكوم عليه في القضية رقم 10418/2923 لسنة 2015م منشاة ناصر ” مخدرات ” والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 12/10/2016م .

6. تمكن النقيب / مصطفى طارق عامر ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة القطامية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو/ يوسف خالد عبد الغني إسماعيل سن 26عامل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه في القضية رقم 15243 لسنة 2014م الجيزة ” مخدرات ” والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 21/5/2016م .

7. تمكن النقيب / احمد نبيل قدري ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / حسن حسين جاب الرب سن 18طالب ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه في القضية رقم 51/560 لسنة 2015م مدينة نصراول ” مخدرات ” والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 6/9/2016م .

جارى عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبلهم.

في مجال تنفيذ قرارات الضبط والإحضار:

1. تمكن النقيب / احمد سعيد راغب ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / محمد زينهم عويس القرني سن 29 عاطل ومقيم دائرة القسم والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 8720 لسنة 2016م مصر القديمة ” مشاجرة ” .

2. تمكن النقيب / احمد فوزي البقلاوي ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / بدوي فتوح رفاعي عبد القادر سن 25عاطل ومقيم محافظة الجيزة والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4829 لسنة 2016م الزيتون ” سرقة ” .

3. تمكن النقيب / محمد مصطفى عبد المحسن ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / شريف محمد السيد محمد سن 22 عاطل ومقيم دائرة القسم ، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 11011 لسنة 2015م الزاوية ” سرقة ” .

جارى عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبلهم .

في مجال ضبط الأحكام المجمعة :

1. تمكن النقيب / محمد صلاح الدين المعداوى ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / أحمد خالد أحمد عبد الرازق سن 27 صاحب محل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه في عدد 12 حكم حبس جزئي ” تبديد ” بإجمالي حبس 3 سنوات و4شهور .

جارى عرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبله.

في مجال ضبط الهاربين من المراقبة :

1. تمكن الرائد / محمد محمود العشيري ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو / وسام ماهر حبيب صليب سن 23 عاطل ومقيم دائرة القسم00 والهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 18145 لسنة 2013م الحدائق ” تجمهر واستعراض قوة ” لمدةسنة والمحرر بشان واقعة هروبة المحضر رقم 74 لسنة 2016م جنح تدابير أمنية الشرابية .

جارى عرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبله.

في مجال ضبط قضايا الاتجار بالعملة :

1. تمكن الرائد / عمرو احمد حسن ضابط مباحث قطاع التامين والمعين خدمة تامين فندق سيتي ستار وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من : ـ

1. محمد احمد سيد علي جاد الكريم سن 34موظف بقطاع العمليات المصرفية ببنك باركليز مصر ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .

2. احمد زكي عبد المنعم عبد المحسن أبو ذكري سن 35مدير بقطاع التجزئة المصرفية ببنك باركليز مصر فرع سيتي ستار ومقيم الهرم / جيزة .

3. محمد عبده محمد زكي سن 21عامل بمحل تليفونات ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة .

وبحوزتهم مبلغ 28300 جنيه مصري ، 495دولار بقصد الاتجار في العملة خارج السوق المصرفي .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 48218 لسنة 2016م جنح مدينة نصر أول ، وتولت النيابة العامة التحقيق .