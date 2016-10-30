النجوم يقدمون العزاء لـ "لبنان" في فقيد الموسيقى "ملحم بركات"

لحظات قليلة تجمع نجوم الفن العربي على قلب رجل واحد، ولكنها للأسف لحظات وداع الكبار، واليوم اتشحت الحسابات الرسمية لغلب نجوم الفن العربي بالسواد، مع برقيات وداع للموسيقار الكبير ملحم بركات، واللافت أن أغلب التغريدات قدمت التعازي للبنان وشعبه العاشق لألحان وصوت أبو مجد.

الفنان مروان خوري يؤمن ببأن الفن الحقيقي لا يموت واختار طريقة غاية بالذكاء لتقديم التعازي لفقيد لبنان فنشر صورة له عبر حسابه بموقع الفيس بوك وعلق عليها قائلا: ‏ملحم بركات ضلك غنّي وغني وغني.

المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب كتبت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي : نودعك وقلوبنا تشعر بالأسى على فقدان شخص فى إنسانيتك وموهبتك خالص التعازى للأسرة والشعب اللبنانى #وداعاً_ملحم_بركات.

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ودعت الموسيقار الراحل قائلة : الله يرحم الموسيقار الكبير #ملحم_بركات عزائي للبنان ولعائلته الكريمة.

المطربة السورية أصالة كتبت عبر حسابها الموثق بموقع تويتر: ملحم بركات مبدع قدّم فنّه الخاص بشخصيّه خاصّه ورحل بهدوء ليترك في نفسي ونفوس الكثيرين ندم اعتدناه ( لماذا لم نكن أقرب؟) رحمه الله.

الفنان وائل كفوري كتب متعظا من رحيل ملحم : "أذكر يا إنسان أنّك من التراب وإلى التراب تعود" الله_يرحمك_ملحم_بركات.

المطربة اللبنانية نانسي عجرم نشرت صورة للراحل وقالت: رحيلك كسر قلوبنا، نودّعك اليوم بالدموع لكنك لن تفارقنا يوماً... أحرّ التعازي لعائلة".

نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر تقدم بخالص التعازي الي اسرة الفن العربي في وفاة الموسيقار الكبير #ملحم_بركات اسكنه الله فسيح جناته و ألهم أسرته الصبر والسلوان.

المطربة إليسا غردت عبر تويتر، بحزن قائلة: شعور حزين جداً لسماع هذا... ملحم بركات كان أسطورة حقيقية خسرتها بلدنا العزيزة اليوم. أتمنى أن يرقد في سلام.

المطربة أنغام غردت هي الخري عبر تويتر بقولها : أتقدم بالتعازي للشعب اللبناني العزيز في وفاة الفنان الكبير #ملحم_بركات رحمه الله برحمته وادخله فسيح جناته.

الفنانة اللبنانية نيكول سابا كتبت عبر حسابها في موقع تويتر: الله يرحم الموسيقار الكبير ملحم بركات..يا رب تكون نفسك بالسما..يا لطيف شو هالدّني الغّدارة.

الفنانة كارول سماحة نعت الفقيد قائله: خبر حزين وفاة الموسيقار ملحم بركات، سيظل صدى صوته العملاق في قلوبنا .. وداعا.

المطرب اللبناني عاصي الحلاني نشر صورة من لقاء مع الفنان ملحم بركات وعلق عليها قائلا: وداعآ ابو مجد رحلت ولكن رح بتضل معنا بروحك الحلوه وقلبك الكبير وابداعك رحلت وتركت بالقلب غصة وحزن كبير يا كبير من لبنان رح نشتقلك يا صديقي البقاء لله".

نوال الزغبي قدمت التعازي لأسرة ملحم بركات وكل عشاقه قائلة: رحل الموسيقار الكبير ... وداعا" ملحم بركات!، رحل جسدا، ويبقى فنه وأعماله خالدة الى الأبد.. أتقدم بأحر التعازي الى لبنان وعائلته الكريمة.

الفنانة ميريام فارس نعت الراحل عبر حسابها بانستقرام، ونشرت صورة له وعلقت عليها قائلة: الفن رح يشتقلك كتير الموسيقار ملحم بركات الله يرحمك وتكون نفسك بالسما.

المطربة ديانا حداد قدمت التعازي قائلة: وداعاً الموسيقار الكبير #ملحم_بركات ،، برحيلك فقد الفن الراقي والطرب الأصيل عامود من أعمدته تعازيي الحارة لعائلته الكريمة ولكل #لبنان برحيله.

المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني قالت : الله يرحمك #ملحم_بركات # خسرنا اليوم أهم موسيقار وصوت لن يتكرر.عملاق ومدرسه تعلمنا منها أجمل الاغاني .راح نشتقلك كتير.بس الاغاني الحلوه والخالده يلي تركتلنا ايها راح يبقى صوتك معنا.العزاء لعائلة ولبنان وكل الدول العربي.

الفنان راغب علامة كتب عدة تغريدات متتالية أبدى فيها توقعه المسبق بقرب وفاة ملحم بركات وقال : رحم الله الموسيقار، عندما زرته منذ كم يوم شعرت بأنه والعلم عندالله أيامه معدودة، تذكرت والدي رحمه الله في أيامه الأخيرة. طلبت منكم الدعاء له، واضاف: انّا لله وإنّا اليه راجعون. البقاء لله رحل ملحم وترك ورائه اغاني للأجيال وذكرى لشخصيته التي تركت اثراً لن ننساه، الى جنة الخلد ابو مجد.

المطرب وائل جسار نعي الفقيد بقوله : وداعا يا ارزة من لبنان وداعا يا رمز من رموز بلادنا وداعا يا عملاق وداعا الموسيقار ملحم بركات.

الموزع الموسيقي حسن الشافعي المتواجد حاليا بلبنان قال: فقدنا رمز من أهم رموز الموسيقى العربية، رحل #الموسيقار_ملحم_بركات عن عالمنا وتبقى موسيقاه وأعماله خالدة في تاريخنا.

آمال ماهر: إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحل عنا الموسيقار اللبناني الكبير #ملحم_بركات وبقي فنه وتاريخه، خالص العزاء لذويه ومحبيه في كل الوطن العربي.

الفنانة شذى حسون لم تسامح نفسها بسبب أزمة حدثت مؤخرا بينها وبين الفقيد فنعته نادمة بقولها:لا اله الا الله ابو مجد ليه رحت عنا صديقي و عزيزي الله يرحمك و يا رب مثواك الجنه ممكن رحت و انت بعدك زعلان مني سامحني كبريائي الغبي ‏خلاني ما ارجع اكلمك بس أنت كنت و دايما في القلب و قلبك الكبير اكيد حيغفرلي حتى و انت في السما الله يرحمك يا كبير.

الفنانة مايا دياب: بتغيب الناس ومنصير نحسّن اكتر لانو اللي متلك قلال وما بيتكرروا واللي تاركلنا ياه باقي الى ابد الآبدين آمين.

المطرب ناصيف زيتون علق على صورة جمعته بالفقيد قائلا : شو كنت فرحان هداك اليوم .. مو حامليتني الأرض أني بس شفتك ... الله معك يا معلم يا كبير .. رحلت جسد بس فنك خالد و باقي .. وداعاً #ملحم_بركات.

ايميه صياح اختارت مقطعا من أغنية للفقيد لتتقدم نعيها وقالت: "يداوينا النسيان يا حبيبي.. يداوينا النسيان" بس أنا أكيدة أنك أحلى ذكرى بقلب عيلتك وولادك، ومحبّينك.. ومش ممكن ينسوك..الله يرحم #ملحم_بركات.

الفنان السوري سامو زين: فقدت ألأمه العربيه أهم فنان وموسيقي بالنسبة لي في الوطن العربي إن لله و إن إله راجعون .. خالص التعازي لأسرة الموسيقار اللبناني الكبير الراحل ملحم بركات ، البقاء لله #ملحم_بركات.

الممثل اللبناني يوسف الخال كتب تدوينة وداع مؤثرة جدا عبر حسابه بموقع إنستقرام قائلا : أنا بكيت مرتين بحياتي هالقد..ع بيي و ع ملحم بركات. كانت موسيقته بركات لهالوطن. خُلص آخر عنقود والسلام."

المطرب رامي عياش لم يصدق رحيل الموسيقار الكبير فكتب : كيف بتبعد عنا وبعدك ساكن فينا كيف؟ أول ما وصلت على تونس تلقيت هالخبر الحزين... ما في كلمات تعبر عن هالخسارة الكبيرة لكل الوطن العربي. كنت و بتبقى بقلوبنا عنوان للفن الأصيل. صلواتنا منرفعا مع عيلتك، بكير يا موسيقار لبنان! الله يرحمك ‫#ملحم_بركات.

محمد عساف نشر صورة تجمعه مع الفقيد أثناء التحضير لألبومه الأول وعلق قائلا : كان لقاء و العمل مع الموسيقار #ملحم_بركات من أهم لحظات مسيرتي رحمك الله ابو مجد و العزاء للعائلة الكريمة.

نجم الموسم الأخير من أراب أيدول السوري حازم شريف نعي الفقيد بقوله : أبو مجد أستاذ الكل وموسيقار الأغنية مارح ننساك ولا لحظة ومارح ننسى على بابي واقف قمرين وأحلى ظهور وتعى ننسى وجيت بوقتك والفرق مابينك وبيني ....انت تاريخ كبير ورح تبقى بقلوبنا ... الله يرحمك #ملحم_بركات.

الفنانة رزان مغربي نشرت صورة للفنان الراحل وكتبت: "الموسيقار الكبير ملحم بركات سنفتقدك و لكن فنك واسمك محفور بالدهب علي صخر و ارز لبنان".

المطرب الشعبي حكيم كتب عبر حسابه بموقع الفيس بوك: من بعدك لمين الزهر بينحني... اتقدم بالتعازي وأبلغ المواساة للشعب اللبناني والوطن العربي بوفاة الموسيقار الكبير#ملحم_بركات الذي نفتخر بكل ما قدمه للفن.

المغاربية ابتسام تسكت: إنا لله وإن إليه راجعون ببالغ الحزن والآسى اتقدم بأحر التعازي الى لبنان والى اسرة الفنان الموسيقار الراحل #ملحم_بركات.

الفنانة سلاف فواخرجي: ملحم_بركات ... ماعم نصدق ... كل مرة كنا نكذب الاشاعة... ونفرح لما نسمع او نقرا التكذيب انك لسا بيننا وبخير .... هي أول مرة بحب الاشاعة والكذبة .... وبتمناها تكون حقيقة... ملحم بركات كوكب ... والكوكب مات بس ماهوى... الكوكب بيضله فوق وعالي وساكن الهوى..... وحدك ياملحم... رح تبقى وحدك.

النجمة السورية سلافة معمار قدمت التعازي ايضا قائلة: رحم الله الموسيقار #ملحم_بركات وداعا أبو مجد.

دومينيك حوراني: خسارة لا تتعوض فخر الموسيقى العربية حكاية لا يعرفها الا كل من حالفه الحظ وعاشر وتكلم مع هذا المبدع الذي أصبح من اليوم جزء من تاريخ لبنان والفن العربي ؛ تعازينا الحارة لأسرته وكل أحبابه; الله يرحمك يا إستاذ الكل الموسيقار ملحم بركات.

التعازي برحيل الموسيقار الكبير ملحم بركات امتدت لحسابات نجوم الطرب الشباب فتم توديعه بهاشتاق وداعا ملحم بركات عبر حسابات نجمة ستار أكاديمي هايدي موسي وزميلتها رنا سماحة والجزائرية سهيلة بن لشهب، والسوري عبد الحكيم حمدان

العزاء للبنان في فقيدها الكبير... ولأسرة الموسيقار الراحل بجسده الباقي بألحانه الصبر والسلوان.

عاتباً على الفنانين والصحافة رحل ملحم بركات

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