اليسا حزينة لوفاة الموسيقار وتحتفل بعيد ميلادها!

بدا لافتاً بالامس استمرار الفنانة اليسا بالاحتفال بعيد ميلادها، ونشرها صوراً من الاحتفال بهذه المناسبة ولقوالب عيد ميلادها الـ43، في وقت كان الجميع منهمكاً بالتعزية بوفاة الموسيقار ملحم بركات.

صحيح أنّ اليسا قدّمت التعزية كغيرها من الفنانين اللبنانيين والعرب بوفاة الموسيقار، وعبّرت عن حزنها بتغريدة على "تويتر" كتبت فيها: "أشعر بالحزن لسماع هذا الخبر. ملحم بركات كان الأسطورة في الحقيقة فقدناه اليوم. أرقد بسلام". ولكن هناك من وجد أنه كان الأفضل أن تمتنع عن نشر صور الاحتفال وقوالب عيد ميلاها، احتراماً لروح الراحل الكبير.

صحيح أنها إذا لم تفعل ذلك لن تعيده إلى الحياة، ولكنها "ملكة الإحساس"، وملكة الكلمة الرقيقة، كما يعرف عنها أنّها تتضامن مع أيّ مأساة تحصل في العالم، ولا شكّ أنّ لبنان واللبنانيين عاشوا مأساة كبيرة بالأمس تمثلت برحيل الموسيقار ملحم بركات.

النجوم يقدمون العزاء لـ "لبنان" في فقيد الموسيقى "ملحم بركات"

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