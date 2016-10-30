مسرحية والدة سعد تلغى تضامناً معها وعريضة توقيع من أجل سراح سعد

تعيش والدة سعد لمجرد حالة انهيار حاد، بعدما كانت تأمل بأن يفرج عن سعد بكفالة مالية فيتمكّن من إحياء حفله الأول بباريس اليوم السبت 29 أكتوبر، كما أنها لم تستطع أيضاً أن تؤدي دورها في العرض الأول لمسرحية "جا وجاب" على خشبة مسرح محمد السادس بمدينة الدار البيضاء، فتمّ إلغاء العرض برمته، برغم كلّ الترتيبات التي اتخذت لذلك. وقالت زميلتها الممثلة سعاد خيي: "كان من المستحيل أن نلعب المسرحية بدون الصديقة نزهة التي رغم التزامها الكبير إلا أن ما يحصل لابنها شيء قاسٍ فعلاً، ونحن كممثلين في الفرقة لايمكن أن نكون مرتاحين وهي تمرّ بأزمة، لأننا أسرة واحدة ومسيرتنا في فرقة المسرح الوطني مشاركة منذ سنين طويلة". وأكدت خيي في اتصال ب"سيدتي نت" أنّ "قضية سعد مفبركة، وهي كمين نصب لسعد الذي كان يستعدّ لأولى حفلاته بباريس، وكانت كلّ المؤشرات تشير إلى نجاحها المبهر. نعرف سعد الذي تربّى بيننا شخصاً طيباً ووديعاً جداً. نسأل الله أن يفكّ أسره، وأن تتجاوز زميلتنا نزهة وزوجها البشير عبدو هذه المحنة العسيرة".

و كان مغنّي الراي المغربي موس ماهر قد أكّد بدوره، في اتصال مع قناة "فرانس 24"، أنه موجود في المحكمة بباريس لمساندة صديقه سعد، مشدداً بدوره على أخلاق سعد معتبراً أنّه لا يمكن أبداً أن يكون شخصاً معتدياً أو عنيفاً.

من جهة أخرى، تبنّت إحدى الإعلاميات المغربيات عريضة توقيع تضامنية مع سعد، معتبرة ما يحصل مكيدة من أصحاب بيزنس تنظيم الحفلات العالمية.

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