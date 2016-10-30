أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ننشر كلماتها كاملة : أول فيديو كليب ل "نجاة الصغيرة" بمفاجأة غير مسبوقة

Google+ Print

السبت 29-10-2016 18:10

وافقت المطربة الكبيرة "نجاة الصغيرة" العائدة من سنوات غياب طويلة على مجاراة الموضة الغنائية وتصوير أغنيتها المنتظرة "كل الكلام" كليب، إلا أنها اشترطت عدم ظهورها بشكلها الحالي في الأغنية المصورة، وكلّفت المخرج هاني لاشين بالبحث داخل تسجيلات حفلاتها المصوّرة عن مقاطع مناسبة، يمكن استغلالها ضمن قصة درامية تناسب أجواء الأغنية الجديدة.

المطربة المشهورة بالعزلة، رفضت وضع صوتها على الألحان داخل القاهرة التزاماً بقرارها بعدم الظهور مجدداً حفاظاً على صورتها في مخيّلة جمهورها، وسافرت إلى اليونان سراً منذ أربعة أشهر لتسجيل الأغنية، ولكنّها لم تصوّرها بتقنية الفيديو كليب كما روّج البعض، وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، ومن ألحان الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز الملقّب بطلال، ومن توزيع يحيى الموجي. ولا يوجد موعد محدّد لإذاعتها، علماً بأنّ المطربة الكبيرة تملك العديد من التسجيلات النادرة لأغنيات لم تُذع من قبل، وترفض السماح بعرضها.
اقرأوا كلمات الأغنية كاملة
كلمات اغنية كل الكلام
كل الكلام .. قلناه
ودينا .. زي ما احنا
لا عرفنا ننسى الآه
ولا طابت جراحنا
حبيبي إنت غاوي
دايماً تقول كلام
لو الكلام بيداوي
ليه حاسة بالآلام؟
كل الكلام قلناه
إن كان على العتاب…
عاتبتك لما دبت
لا جرح القلب طاب…
يا حبيبي ولا إنت تُبت
إنت فاهم كلامك
حيخليني أعود؟
أكدِّب جرح قلبي
وأصدَّق الوعود؟
حبيبي إنتَ..
منين بتجيب كلامك؟…
كدبك جميل ويعجِب
خلاني أقول لجرحي…
يا جرحي إنت بتكدب
كدبك جميل حقيقي
خَدني أماكن بعيدة
ونسَّاني طول طريقي
ورجعني وحيدة
حبيبي إنت غاوي
دايماً تقول كلام
لو الكلام بيداوي
ليه حاسَّة بالآلام
كل الكلام قلناه

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية»

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم

فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم

فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي»

فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي»