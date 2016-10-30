ننشر كلماتها كاملة : أول فيديو كليب ل "نجاة الصغيرة" بمفاجأة غير مسبوقة

وافقت المطربة الكبيرة "نجاة الصغيرة" العائدة من سنوات غياب طويلة على مجاراة الموضة الغنائية وتصوير أغنيتها المنتظرة "كل الكلام" بالفيديو كليب، إلا أنها اشترطت عدم ظهورها بشكلها الحالي في الأغنية المصورة، وكلّفت المخرج هاني لاشين بالبحث داخل تسجيلات حفلاتها المصوّرة عن مقاطع مناسبة، يمكن استغلالها ضمن قصة درامية تناسب أجواء الأغنية الجديدة.

المطربة المشهورة بالعزلة، رفضت وضع صوتها على الألحان داخل القاهرة التزاماً بقرارها بعدم الظهور مجدداً حفاظاً على صورتها في مخيّلة جمهورها، وسافرت إلى اليونان سراً منذ أربعة أشهر لتسجيل الأغنية، ولكنّها لم تصوّرها بتقنية الفيديو كليب كما روّج البعض، وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، ومن ألحان الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز الملقّب بطلال، ومن توزيع يحيى الموجي. ولا يوجد موعد محدّد لإذاعتها، علماً بأنّ المطربة الكبيرة تملك العديد من التسجيلات النادرة لأغنيات لم تُذع من قبل، وترفض السماح بعرضها.

اقرأوا كلمات الأغنية كاملة

كلمات اغنية كل الكلام

كل الكلام .. قلناه

ودينا .. زي ما احنا

لا عرفنا ننسى الآه

ولا طابت جراحنا

حبيبي إنت غاوي

دايماً تقول كلام

لو الكلام بيداوي

ليه حاسة بالآلام؟

كل الكلام قلناه

إن كان على العتاب…

عاتبتك لما دبت

لا جرح القلب طاب…

يا حبيبي ولا إنت تُبت

إنت فاهم كلامك

حيخليني أعود؟

أكدِّب جرح قلبي

وأصدَّق الوعود؟

حبيبي إنتَ..

منين بتجيب كلامك؟…

كدبك جميل ويعجِب

خلاني أقول لجرحي…

يا جرحي إنت بتكدب

كدبك جميل حقيقي

خَدني أماكن بعيدة

ونسَّاني طول طريقي

ورجعني وحيدة

حبيبي إنت غاوي

دايماً تقول كلام

لو الكلام بيداوي

ليه حاسَّة بالآلام

كل الكلام قلناه

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي