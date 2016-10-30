بالصور: تتويج ملكة جمال آسيا من شمال لبنان بحضور النجوم

أقامت شركة FIRST CLASS INVESTMENT يوم الخميس حفلها السنوي الأول تحت عنوان ” FIRST CLASS AWARDS” في منطقة زغرتا شمال لبنان، تخلله تكريم العديد من الشخصيات الفنية والإعلامية والاقتصادية . قدم السهرة الزميل مجدي قباني وغنى فيها كل من زياد خليل وحسين شمعة ونانسي نصرالله وميريام عطالله.

والمكرمين هم:

–سوسن السيد

– ميريام عطا الله

– نانسي نصر الله

– منير بو عساف

– بلال الزين

– السيدة ناتالي فضل الله

ومن الجسم الإعلامي كان التكرم من نصيب الزملاء زكريا فحام وغي أسود ورنا رمضان وروبير فرنجية بالإضافة الى فعاليات اجتماعية واقتصادية ورجال اعمال. وفي الختام، تمّ انتخاب ملكه جمال آسيا لعام 2016 وفازت باللقب الصبية ريتا معوض من زغرتا.