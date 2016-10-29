مستريح جديد بالشرقية يحصل على 15 مليون جنيه من المواطنين ويهرب

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالشرقية، اليوم، القبض على " عبير. ع. ع " زوجة المدرس الهارب المتهم بالنصب على العشرات من المواطنين، وسرقة أموالهم التى تتعدى 15 مليون جنيه بدافع توظيفها، وتم عرض الزوجة على نيابة قسم ثانى للتحقيق معها، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام عدد من المواطنين، بتحرير العديد من المحاضر بقسم ثانى الزقازيق ضد" محمد أ. ال. ال " مدرس ومقيم القومية، وزوجته "عبير" وشقيقه "حسام"، للنصب عليهم فى مبالغ مالية تصل إلى 15 مليون جنيه.

وبعد تكثيف التحريات من قبل ضباط مباحث الأموال العامة، برئاسة العقيد أيمن فياض،صحة الواقعة، وقيام المدرس، بخداع المواطنين بتوظيف أموالهم فى مشروعين يعمل بهما الأول توزيع كروت الشحن والثانى مشروع تسمين العجول والمواشى بمعلف بكفر حسن بالقنايات، يديريه شقيقه "حسام".

وتوجهت قوة من مباحث المديرية، لتفتيش منزل المتهم وضبطه، فتبين هروبه هو وشقيقه فتم القبض على زوجته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7436 إدارى قسم ثانى الزقازيق.