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«هيجواين» يقود يوفنتوس للفوز على نابولي بهدفين والتحليق في صدارة الكالتشيو

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«هيجواين» يقود يوفنتوس للفوز على نابولي بهدفين والتحليق في صدارة الكالتشيو «هيجواين» يقود يوفنتوس للفوز على نابولي بهدفين والتحليق في صدارة الكالتشيو

جونزالو هيجوايين – أرشيفية

حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزًا هامًا على نظيره نابولي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب يوفنتوس آرينا، في قمة مواجهات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

وتقدم ليوناردو بونوتشى بالهدف الأول ليوفنتوس فى الدقيقة 50، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كاليخون أدرك التعادل لنابولى بعد 3 دقائق فقط، بتسديدة مميزة، إثر استغلاله لعرضية متقنة من الجبهة اليسرى، قبل أن يسجل هيجواين الهدف الثانى ليوفنتوس، في الدقيقة 70 من أحداث اللقاء، ولكنه رفض الاحتفال به احترامًا لمشاعر جماهير فريقه القديم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 27 في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد نابولي عند النقطة 20 في المركز الثالث.

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