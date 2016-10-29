القبض على سائق اختطف نجل أحد جيرانه وطالبه بفدية ربع مليون جنيه

كتب: أحمد أبو الحسن

تمكنت وحدة شرطة قسم حلوان بمعاونة أهالى المنطقة من القبض على سائق اختطف نجل أحد جيرانه مقابل فدية بقيمة ربع مليون جنية .

تبلغ لقسم شرطة حلوان من المدعو / مصطفي محمد عبد السلام غانم سن 40 مشرف إنتاج بمصنع اسمنت ومقيم 24 شارع نصرـ كفر العلوـ دائرة القسم بغياب نجله / محمد مصطفي محمد سن 9 سنوات طالب بالصف الرابع الابتدائي ومقيم بذات العنوان .

وفي وقت لاحق ورد إليه اتصال تليفوني علي هاتف والدة المجني عليه مفاده أختطاف نجله وطلب مبلغ 250 ألف جنية مقابل إطلاق سراحه، حيث قام المبلغ بالتفاوض مع المتصل على تخفيض مبلغ الفدية وتم الاتفاق على دفع مبلغ 89 ألف جنية واتفقا على التقابل بجوار محطة قطار الزقازيق بمحافظة الشرقية لاستلام المبلغ المتفق عليه .

وأثناء تواجده بالمكان المتفق عليه ورد إليه اتصال تليفوني من رقم محدد وطلب المتصل تغيير مكان المقابلة والحضور إلي شارع السوق بالزقازيق محافظة الشرقية فقام المبلغ بمعاودة الاتصال بذات الرقم وتبين أن هاتف خاص ببائعة خضار بسوق الزقازيق فإستطاع الوصول إليها وأرشدته عن المتصل يجلس بمقهي بشارع السوق وبصحبته المجني عليه وتبين أنه جاره المدعو / أحمد فوزي سلامة إبراهيم سن 32 سائق ومقيم 18 شارع نصر عياد ـ كفر العلو ـ دائرة القسم ، فتمكن بمعاونة الأهالي من ضبطه والتعدي عليه بالضرب محدثا إصابته بكدمات متفرقة بالوجه وإصطحبه لديوان قسم شرطة حلوان.

بمناقشته بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء والد المجنى عليه خطط لاختطاف نجلة ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي ، وفى سبيل ذلك استدرج الطفل بحجة شراء بعض الحلويات وقام باصطحابه بسيارة شقيقه لفندق ريتاج بالزقازيق / شرقية حيث أقاما به إلي أن تم ضبطه على النحو المشار إليه .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة العامة .