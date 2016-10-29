حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم شرطة الساحل

كتب: أحمد أبوالحسن

تنفيذاً لتوجيهات السيد / مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بإحكام السيطرة الأمنية على كافة القطاعات والمناطق بالعاصمة واستمراراً لخطة مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء / خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة التي تهدف إلى القضاء على البؤر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون وفي ضوء أسلوب العمل الميداني للإدارة العامة لمباحث القاهرة بقيادة اللواء / محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة الذي يرتكز علي الرصد المبكر والتحليل لكافة صور الخروج علي الشرعية والقانون وتحديد المناطق التي قد تحتاج إلى استهدافها بحملات إنضباطية وأمنية فقد تم القيام بحملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة الساحل وشارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشمال وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي ، أعتمدت الخطة الأولية لتلك الحملة على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ ونقاط حدودية ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية وقد أسفرت تلك الحملة عن تحقيق النتائج الايجابية التالية :-

4 قضية مخدرات بإجمالي عدد 352جرام حشيش 253 جرام هيروين ،1288 قرص مخدر.

2 قضية سلاح ناري (“2 فرد خرطوش , 21 طلقة مختلفة العيار )

> 16 جنايات منهم ” 3 مؤبد”5 حكم مجمع بإجمالي 118 حكم .

2 مراقب هارب

1 حكم مجمع بأجمالى 20 حكم

87 أحكام حبس

6 قضية سلاح أبيض

40 أحكام غرامات

18 أحكام مخالفات

5 قضية جنح مرور

12460 مبالغ مالية متحصلة

وقد شدد مدير الأمن على ضرورة الإستمرار في تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمني الفعال وقد لاقت الحملة استحسان أهالي المنطقة وجاري بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى بالعاصمة .