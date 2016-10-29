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«موانئ دبى» تخطر عملائها بتحصيل أرضيات «السخنة» بالجنيه بدلًا من الدولار

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ميناء العين السخنة - أرشيفية

ميناء العين السخنة – أرشيفية

أخطرت شركة موانئ دبي العالمية، العاملة بميناء العين السخنة، عملائها بتحديد خدمات الأرضيات المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع والمقدرة بالدولار الأمريكي، بالجنيه المصري اعتبارًا من الثلاثاء الأول من نوفمبر.

واوضحت الشركة، أنه سيتم تحصيل مقابل خدمات التداول والأرضيات وخلافه بما يعادل القيمة المحددة بالدولار الأمريكى وفقًا لسعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي.

‎من جانب آخر تبحث هيئة ميناء الإسكندرية التنسيق مع شركة الإسكندرية الدولية لتداول الحاويات، إمكانية تحصيل مقابل الخدمات، التى تقدمها للتوكيلات الملاحية بالجنيه بدلًا من الدولار الأمريكي.‎

صورة من الإخطار

صورة من الإخطار

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