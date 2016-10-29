5 "اختفاءات" جغرافية "عجز" العلم عن تفسيرها...

سمر العشري

اختفاءات جغرافية كثيرة عجز العلم عن تفسيرها، وكيف اختفت من الوجود الطبيعي، نذكر من بينها 5 اختفاءات شهيرة عبر العالم :

1- في عام 1952 ظهرت جزيرة مطلة على المحيط الهادئ بالقرب من اليابان، وكانت ترتفع 200 متر فوق سطح المياه، لكنها اختفت تماماً خلال عام واحد فقط.

2- اكتشف المغامر "فريدريك ألبرت كوك" أرض يابسة في القطب الشمالي عام 1908، وقد سجل موقع هذه الأرض في الخريطة ليتفقدها أثناء عودته من رحلته الاستكشافية في القطب الشمالي، لكنها اختفت عند عودته.

3- استكشف الدنماركي "فيتوس بيرنغ" جزيرة أطلق عليها اسم "أندرييف"، وقد شوهد بأرضها الثلجية آثار لزحافات الغزلان مما جعل أعضاء الحملة يحرصون على عدم الاصطدام بأحد من السكان المحليين. هذه الجزيرة لم تشاهد بعد ذلك أبداً.

4- في عام 1810 اكتشف المغامر الروسي "ياكوف سانيكوف" أرض تقع شمال جزيرة "سيبيريا" الجديدة وسميت باسمه، لكنها اختفت بعد ذلك ولم تشاهد أبداً، وتذكر حالياً في العديد من كتب الخيال العلمي.

5- في بعض الأحيان تختفي الجزر تدريجياً مثلما حدث مع جزيرة "سيمونوفسكي" التي وجدت بجنوب غرب جزر "سيبيريا" الجديدة، هذه الجزيرة بلغ طولها 15 كيلومتراً، في عام 1912 انحسر طول هذه الجزيرة ليصبح 5 كيلومتر ثم اختفت نهائياً عام 1924 تحت سطح المياه.

شبكةعيونالإخبارية

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