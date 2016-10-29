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تنظيم «داعش» الإرهابي يتبنى الهجوم أمام السفارة الأمريكية في نيروبي

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تنظيم «داعش» الإرهابي يتبنى الهجوم أمام السفارة الأمريكية في نيروبي تنظيم «داعش» الإرهابي يتبنى الهجوم أمام السفارة الأمريكية في نيروبي

داعش – ارشيفية

ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش، اليوم السبت، إن أحد أتباع التنظيم نفذ الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على ضابط بالشرطة الكينية أمام السفارة الأمريكية في نيروبي.

وكان الرجل الذي حمل سكينًا ووصفته الشرطة بأنه مجرم، لقي حتفه بالرصاص أمام السفارة الأمريكية في نيروبي الخميس الماضي، بعد أن هاجم ضابط الشرطة الكيني وأصابه بجروح، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وقالت وكالة أعماق “منفذ عملية طعن أحد حراس السفارة الأمريكية بمدينة نيروبي يوم الخميس الماضي هو جندي لنا، ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف”.

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