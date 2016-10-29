أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الجيش الهندي يعلن تدمير 4 مواقع عسكرية باكستانية على الحدود

Google+ Print
الجيش الهندي يعلن تدمير 4 مواقع عسكرية باكستانية على الحدود الجيش الهندي يعلن تدمير 4 مواقع عسكرية باكستانية على الحدود

الجيش الهندي – أرشيفية

قال الجيش الهندي إنه دمر 4 مواقع عسكرية باكستانية، اليوم السبت، على طول الحدود المتنازع عليها في آخر تصعيد للتوتر بين الجارتين المسلحتين نوويًا.

ويأتي الهجوم بعد يوم من تبادل الهند وباكستان الاتهامات بقتل مدنيين في قصف عبر حدود إقليم كشمير الذي تزعم كل منهما أحقيتها الكاملة فيه لكنهما تقتسمان إدارته، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وقالت القيادة الشمالية للجيش الهندي في بيان عبر حسابها على تويتر مساء السبت “تم تدمير أربعة مواقع باكستانية في هجوم مكثف بقطاع كيران مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين”.

ولم يذكر الجيش الهندي مزيدًا من التفاصيل عن الهجوم لكن ضابطًا طلب عدم ذكر اسمه أكد أن القوات على الجانبين تبادلت القصف بقذائف مورتر داخل قطاع كيران وفي محيطه منذ صباح اليوم السبت.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي الجيش الباكستاني مساء اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا