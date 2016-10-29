الجيش الهندي يعلن تدمير 4 مواقع عسكرية باكستانية على الحدود

قال الجيش الهندي إنه دمر 4 مواقع عسكرية باكستانية، اليوم السبت، على طول الحدود المتنازع عليها في آخر تصعيد للتوتر بين الجارتين المسلحتين نوويًا.

ويأتي الهجوم بعد يوم من تبادل الهند وباكستان الاتهامات بقتل مدنيين في قصف عبر حدود إقليم كشمير الذي تزعم كل منهما أحقيتها الكاملة فيه لكنهما تقتسمان إدارته، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وقالت القيادة الشمالية للجيش الهندي في بيان عبر حسابها على تويتر مساء السبت “تم تدمير أربعة مواقع باكستانية في هجوم مكثف بقطاع كيران مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين”.

ولم يذكر الجيش الهندي مزيدًا من التفاصيل عن الهجوم لكن ضابطًا طلب عدم ذكر اسمه أكد أن القوات على الجانبين تبادلت القصف بقذائف مورتر داخل قطاع كيران وفي محيطه منذ صباح اليوم السبت.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي الجيش الباكستاني مساء اليوم.