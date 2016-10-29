وزارة العدل الأمريكية تعارض فتح تحقيق حول رسائل جديدة لكلينتون

كشف مسئولون في وزارة العدل الأمريكية أن الوزارة حذرت رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” جيمس كومي من أن قراره المتعلق بمراجعة

رسائل إلكترونية جديدة خاصة بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون لا يتوافق مع سياسة الوزارة.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن المسئولين قولهم إن موظفين في “إف بي آي” كانوا قد أبلغوا نظراءهم في الوزارة بنيتهم التحقيق في رسائل جديدة لكلينتون, مشيرين إلى أن الرد جاء من قبل الوزارة بأنها لا ترغب في أن تoتهم بالتأثير على الانتخابات.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر صحفية أمريكية أن وزيرة العدل لوريتا لينش ونائبتها سالي يتس عارضتا إعلان رئيس مكتب التحقيقات بشأن كلينتون.

وكانت كلينتون قد دعت مكتب التحقيقات إلى إظهار المعلومات المتعلقة بتلك الرسائل للأمريكيين قبل موعد الانتخابات.

أ ش أ