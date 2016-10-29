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تطبيق فوتوشوبر لتصميم صور 2016 , كتابة علي الصور بالانجليزى اندرويد

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تطبيق فوتوشوبر لتصميم صور 2016 , كتابة علي الصور بالانجليزى اندرويد تطبيق فوتوشوبر لتصميم صور 2016 , كتابة علي الصور بالانجليزى اندرويد

من المؤكد ان هناك الكثير من المستخدمين يبحث عن تطبيق يقوم بتصميم الصور والكتابة عليها سواء باللغة العربية او اللغة الانجليزية, لذا ان تطبيق فوتوشوبر يقوم بكل هذه المهام بكل سهولة لان واجهته بسيطة وسهل التعامل عليها لجميع المستخدمين سواء المستخدم المبتدئ او المستخدم الخبرة .

تطبيق فوتوشوبر لتصميم وتعديل الصور مجانا بدون تحمل اى تكاليف نهائيآ , الجدير بالذكر ان هذا التطبيق فوتوشوبر يصمم الصور بكل سهولة وبساطة بمعنى ان جميع المستخدمين سوف يستخدموه بكل سهولة .

مميزات تطبيق فوتوشوبر 2016 :
1- يقوم تطبيق فوتوشوبر بالكتابة علي الصور بالعربي و الانجليزي بخطوط جديدة و منوعة .
2- يقوم تطبيق فوتوشوبر بعمل تاثيرات علي الصور بشكل جميل مثل انستغرام و b612 و سناب شات .
3- يقوم تطبيق فوتوشوبر بوضع ايموشنات فيس بوك علي الصور , وضع ايموشنات علي الصور .
4- يقوم تطبيق فوتوشوبر باضافة ملصقات علي الصور , ملصقات مضحكة , ملصقات كوميكس .
5- يقوم تطبيق فوتوشوبر بوضع صور شخصيات مثل اساحبي و بعض المميزات مثل كلمات جاهزة و ارقام و عمل تصميمات اعياد ميلاد .

تطبيق فوتوشوبر 2016 تصميم صور , كتابة علي الصور بالعربى اندرويد , كتابة على الصور انجليزى , تطبيق فوتوشوبر تم برمجته وتصميمه في شهر اكتوبر لعام 2016 بواسطة الشركة العملاقة فى مجال التصميم هى شركة I3acompany المصرية و يمكنكم تحميل التطبيق بنسختين Ios و اندرويد النسخة المتوفرة حاليا هي نسخة الاندرويد يمكنكم تحميلها من متجر جوجل بلاي.

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