قصة "سكرتيرة" ورثت عن مليونير نصف "ثروته" ...

سمر العشري

ورثت سكرتيرة المليونير الإيطالي برناردو كابروتي، الذي وافته المنية في الـ 30 من سبتمبر 2016 بمدينة ميلانو الإيطالية عن عمر ناهز 90 عاما، مبلغ 75 مليون يورو، وهو ما يعادل نصف ثروته بالكامل، أما النصف الآخر فسيتم تقسيمه بالتساوي على 5 من أبناء أشقائه بما يعادل 15 مليون لكل منهما، حسبما جاء في موقع sputniknews .

وعملت جيرمانا كيودي التي تبلغ 68 عاما لدى برناردو كابروتي مدة 48 عاما متواصلة، استطاعوا معا إنشاء سلسلة محلات سوبر ماركت الشهيرة «إسلونجا» التي تعد الأن رابع أكبر سلسلة سوبر ماركت في إيطاليا، والآن سوف تحصل على ما يقرب من 69 مليون يورو بعد اقتطاع الضرائب من حصتها في التركة. وكتب كابروتي في وصيته، أنه يريد أن يعبر عن خالص شكره لما قدمته له جيرمانا من مساعدة أثناء فترة عملها معه.

يذكر أنه قبل وفاته، أهدى زوجته جوليانا ألبرا وبنتهم مارينا 70% من أسهم مؤسسته سلسلة محلات السوبرماركت في إيطاليا، أما الباقي وهي نسبة 30% فقد أهداها إلى 2 من أبنائه من زوجته الأولى.

وأشار في وصيته إلى أن تقسيم الثروة بهذا الشكل سيعود بالخير على جميع أفراد أسرته وعائلته، كما تمنى أن لا تحدث خلافات بينهم بسبب النقود قد تؤدي إلى عداءات بينهم تدفعهم للجوء إلى المحاكم، كما أوصى في النهاية بإهداء سيارته المحببة «بنتلي» لزوج ابنته مارينا.

شبكةعيونالإخبارية

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