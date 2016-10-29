روائح تزعجك خلال الحمل

خلال فترة الحمل وبسبب تغير الهرمونات، تبدأ المرأة الحامل باشتهاء بعض الأطعمة ويحرص الجميع على توفيرها لها، ولكن ماذا عن العكس؟ هنالك بعض الروائح التي تنفر منها الحامل وقد تستغرب خاصة إن كانت تحب تلك الرائحة من قبل، أو لم تكن تسبب لها أي إزعاج. ترى هل نفرت من هذه الروائح؟



- القهوة: قبل الحمل قد تكون رائحة القهوة من الروائح المحببة لديك، ولكنك بمجرد أن تشتميها الآن تشعرين بحاجة للتقيؤ.

- اللحم المطبوخ: سواء كان قطع لحم، لحم مفروم أو دجاج، رائحة هذه اللحوم أثناء الطهي قد تسبب لك الغثيان.

- رائحة زوجك: قد يكون عطره، رائحة جسده أو نفسه، كلها تسبب الإزعاج والنفور. اشرحي له الأمر كي لا يزعل منك.

- رائحة السوبرماركت: قد يبدو هذا الأمر غريباً على البعض ولكن هنالك الكثير من النساء الحوامل يشعرن بالغثيان عندما يدخلن السوبر ماركت أو محلات بيع الأغذية.

- معجون الأسنان: بعض الحوامل يستطعمن طعماً كالحديد في الفم فيسرعن بتفريش الأسنان واثقات أن معجون الأسنان سيخلصهن من هذا الطعم المزعج، المفاجأة أن رائحة معجون الأسنان أصبحت الآن مقززة ولم يعد الأمر سهلاً على الحامل. تذكري أنها مرحلة وستزول مع الشهر الرابع للحمل.

- صابون الاستحمام: لا تعتمدي على الرائحة المحببة لديك قبل الحمل، فحاسة الشم قد تغيرت الآن، ستجدين نفسك تجربين أكثر من رائحة ولا تزالين تشعرين بالغثيان بسببها. جربي الصابون الخالي من العطور في هذه الحالة.

- السجائر والدخان: هذا الأمر في صالحك كي تبتعدي عن الأجواء غير الصحية فلا تنزعجي.

- السمك: كثير من السيدات الحوامل يشعرن بالغثيان بمجرد التفكير بوجبة سمك، فما بالك إن شممن الرائحة؟!

- رائحة البول: نعم، بعض السيدات يتحسسن كثيراً من رائحة البول. إن كنت من هذه الفئة، فحاولي الإكثار من شرب الماء ليخف تركيز البول وكذلك رائحته.