كيف تتعاملين مع طفلك المبتز عاطفياً؟

هو الطفل الذي يبتزه الآخرون عاطفياً؛ ليسيطروا عليه ويتحكموا فيه بحيث يكون أسيراً لأهدافهم وأهوائهم، وللأسف هؤلاء الأطفال الذين يبتزهم أصدقاؤهم وزملاؤهم كثيرون.

مدربة المرأة والطفل والاستشارية الأسرية والتربوية نيفين جعفر، تعرض لنا أساليب المبتزين، منها: التخويف، بتهديده بالضرب أو تركه وحيداً والابتعاد عنه بلا أصدقاء أو صحبة أو بإفشاء أسراره للمدرس أو الوالدين. وإلزامه بشراء ما يحتاجه أصدقاؤه من مقصف المدرسة أو المكتبة أو حمل حقائبهم وأشيائهم إلى الفصل، تعلّق نيفين: "المهم أن يشعر بتأنيب نفسه إذا لم يحقق لهم مطالبهم"، ما يجعل الطفل كالدمية في يد الآخرين، فيصبح عديم الشخصية، ليس لديه طموحات؛ لأنه دائماً أداة لتحقيق أهداف الآخرين.

فكيف تحمين طفلك من أخطار استغلال الآخرين وابتزازهم له؟

1 – لا تهدديه بالعقاب، ولا تصفيه بصفات سلبية مثل: أنت غبي، أنت فاشل.

-2 - امنحيه الحب غير المشروط، مثلاً: لا تقولي له: إذا سمعت الكلام فسأحبك، بل أسمعيه دائماً عبارة: أنا أحبك؛ لأنك ابني، وسأظل أحبك دائماً مهما صدر منك.

(استشيري التربويين إذا كان طفلك يعاني من قلة الثقة بالنفس أو استغلال أصدقائه).

3 - لا تلزميه بعمل شيء لا يريده، بل دائماً اذكري له الأسباب وأقنعيه بها.

4 – لا تقارنيه بالآخرين بصورة سلبية.

5 - كوني صديقته، بحيث يطلعك على كل أسراره، فلا يبتزه الآخرون بعبارة: ستفعل كذا وكذا وإلا سأقول لماما.

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