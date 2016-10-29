بالفيديو : الأسفلت الأفضل لمواجهة السيول في مصر "يمتص الماء" ...

سمر العشري

أظهر مقطع فيديو، منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نوعًا جديدًا من الطرق يمتص المياه بشكل سريع، وهو الأمر الذي يساعد على حل مشكلات الشوارع فيما يتعلق بحالات هطول الأمطار ووجود السيول.

ويعود الأمر إلى اختراع شركة «تاماك» نوع جديد من «الأسفلت»، والذي يتميز بإمتصاص 4 آلاف لترًا من المياه خلال دقيقة واحدة فقط، وهو ما يساعد على تجنب المشكلات التي تتعرض لها كثيرٌ من الطرق في فصل الشتاء، بعد نزول الأمطار أو اجتياح السيول للشوارع.

ويأتي هذ المقطع بعد يوم من تعرض بعض محافظات الصعيد لغرق شوارعها، بعد اجتياح السيول للطرق فيها، ما خلف وراءه قتلا ومصابين، إضافةً إلى بعض الخسائر المادية.

شبكةعيونالإخبارية

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