تظاهر الآلاف في أسبانيا اعتراضًا على تعيين رئيس الحكومة

تظاهر آلاف الأشخاص، مساء اليوم السبت في مدريد قرب مجلس النواب، للاحتجاج على تنصيب المحافظ ماريانو راخوي رئيسًا للحكومة.

ورفع المتظاهرون لافتات “ضد انقلاب المافيا”، وصاحوا “لا لا لا يمثلنا”، ولافتات أخرى تهاجم الحزب الشعبي الحاكم والاشتراكي الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسبانية.

وأغلقت العشرات من عربات الشرطة الطريق للحيلولة دون وصول المتظاهرين لمجلس النواب.

وقال النائب عن الحزب اليساري دييغو كانياميرو من قيادة المظاهرة إن “التصويت لا يعطي الحق للقمع أو الانتهاك، لا أحد يصوت لكي يكون هناك 5 ملايين عاطل أو مطرود من منازلهم، ولكن لكي يكون هناك مستقبل”.

وحث كانياميرو الحضور على أن “يحتلوا الشوارع والميادين بشكل سلمي، لأنها هي برلمان الشعب”.