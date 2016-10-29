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مجلس الأمن يدين قصف السفارة الروسية في دمشق

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مجلس الأمن يدين قصف السفارة الروسية في دمشق مجلس الأمن يدين قصف السفارة الروسية في دمشق

قصف جوي – أرشيفية

أدان مجلس الأمن الدولي “بأشد العبارات” قصف السفارة الروسية في العاصمة السورية دمشق، بقذائف الهاون، أمس الجمعة، والذي أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بمقر السفارة دون خسائر في الأرواح.

وأشار أعضاء المجلس – في بيان صحفي، اليوم السبت – إلى المبدأ الأساسي لحرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والتزامات الحكومات المضيفة بهذا الشأن، بما في ذلك الواردة في معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن “إرهابيين” أطلقوا قذيفتي “هاون” على مقر السفارة الروسية في دمشق، موضحة أن القذيفتين أطلقتا من حي جوبر الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فور الحادث، إن موسكو تأمل في رؤية رد فعل دولي مناسب إزاء الحادث، بحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

ا ش ا

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