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أردوغان: تركيا تعتزم تعزيز القوات على الحدود مع العراق

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أردوغان: تركيا تعتزم تعزيز القوات على الحدود مع العراق أردوغان: تركيا تعتزم تعزيز القوات على الحدود مع العراق

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان _ أرشيفية

قال الرئيس التركى طيب أردوغان، إن بلاده تعتزم تعزيز قواتها المنتشرة فى بلدة سيلوبى الواقعة على الحدود مع العراق وإنه سيكون لها “رد مختلف” إذا أشاعت الفصائل المسلحة الشيعية الخوف فى مدينة تلعفر العراقية.

وبحسب “رويترز”، تقول الفصائل المسلحة الشيعية بالعراق والمدعومة من إيران إنها بدأت هجوما على مواقع تابعة لتنظيم داعش، غربى الموصل وهو ما سوف يستهدف تلعفر.

وقال أردوغان فى كلمة للصحفيين خلال حفل بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية فى أنقرة، إن المعلومات التى تلقاها لم تؤكد مثل هذا التحرك. ولم يذكر أى تفاصيل عن الأعداد المتعلقة بالتعزيزات أو كيف سيكون الرد المختلف.

وحذرت أنقرة مرارا من أنها ستتخذ إجراءات إذا وقع هجوم على المدينة -التى تضم عددا كبيرا من التركمان- فى إطار هجوم أوسع بدعم من الولايات المتحدة لاستعادة مدينة الموصل من أيدى تنظيم داعش.

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