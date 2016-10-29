أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس شعبة المصوغات: لن يتوقف ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة‎

Google+ Print
رئيس شعبة المصوغات: لن يتوقف ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة‎ رئيس شعبة المصوغات: لن يتوقف ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة‎

علق رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات، وصفي أمين واصف، على الارتفاع الجديد الذي حدث بأسعار الذهب وتسجيل عيار 21 630 جنيهًا، قائلًا: “لم يتوقف ارتفاع الذهب، طالما هناك عدم استقرار لسعر الدولار، و وجود اضطرابات في البورصات العالمية”.

وأضاف واصف خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن ارتفاع أسعار الذهب مرتبطة كليًا وجزئيًا بالدولار، وكذلك بارتفاع أمام الجنيه الاسترليني الذي انخفض إلى أقل مستوياته خلال الفترة الماضية.

وأوضح واصف أن الإجراءات التي يجب اتخاذها من جانب مجلس الوزراء المصري، لا يجب أن تتطرق إلى معدن الذهب، بل تتطرق إلى جميع الأشياء المستوردة من الخارج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية