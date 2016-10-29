رئيس شعبة المصوغات: لن يتوقف ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة‎

علق رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات، وصفي أمين واصف، على الارتفاع الجديد الذي حدث بأسعار الذهب وتسجيل عيار 21 630 جنيهًا، قائلًا: “لم يتوقف ارتفاع أسعار الذهب، طالما هناك عدم استقرار لسعر الدولار، و وجود اضطرابات في البورصات العالمية”.

وأضاف واصف خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن ارتفاع أسعار الذهب مرتبطة كليًا وجزئيًا بالدولار، وكذلك بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه الاسترليني الذي انخفض إلى أقل مستوياته خلال الفترة الماضية.

وأوضح واصف أن الإجراءات التي يجب اتخاذها من جانب مجلس الوزراء المصري، لا يجب أن تتطرق إلى معدن الذهب، بل تتطرق إلى جميع الأشياء المستوردة من الخارج.