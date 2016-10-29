سياسي: الفصائل الفلسطينية بحاجة لإعادة لم الشمل حفاظا على الدم الفلسطيني‎

قال المحلل السياسي الفلسطيني، هانى حبيب ، إنه يجب أن تتوافر إرادة حقيقية بين الفصائل الفلسطينية، لافتا إلى ان عملية اقصاء القاهرة عن دورها فى التوفيق بين الفصائيل، يكشف إرادة السلطة الفلسطينية فى استمرار الانقسام الفسطيني.

وأضاف حبيب خلال حواره ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أن انحدار الوضع الفلسطيني أدى لاشتعال الاشتباكات بين الامن والمقاومة فى 3 مخيمات، مشيرا إلى ان الحوار السياسي من اجل انهاء الانقسام يحتكم للعقلاء فى حركة فتح من أجل الحفاظ على الدم الفلسطيني.

وأوضح حبيب، أن القضية الفلسطينية بحاجة لمجلس حكماء له قرارات إلزامية لإعادة المشروع السياسي الفلسطيني بعيدا عن الخيارات العسكرية التى باتت تهدد حياة الفلسطينيين وتروع المخيمات، مردفا : ” الفصائل الفلسطينية بحاجة لمن يعد لم شملها حفاظا على الدم الفلسطيني”