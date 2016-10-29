رئيس الوزراء الإيطالي يعرب عن تخوفه من صعود حكومة أمريكية بقيادة ترامب

أبدى رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، تخوفه من صعود حكومة بقيادة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، لافتًا إلى ما اسماه “شعبوية” ترامب وساسة آخرين مثله في أوروبا.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية، اليوم السبت، عن رينزي قوله – خلال لقاء لحزبه الديمقراطي – “إن اليسار السياسي في أنحاء العالم يواجه مصاعب ويجب أن يحدد هويته”، معربا عن أمله في أن يختار الأمريكيون هيلاري كلينتون باعتبارها أول رئيسة للولايات المتحدة.

وحل رينزي مؤخرا ضيفا على آخر مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

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