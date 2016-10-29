الوزراء: 100 مليون جنيه لتعويض المتضررين من السيول وإعادة البنية الأساسية

قال السفير حسام القاويش، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توجه اليوم السبت، إلى منطقة رأس غارب، لتفقد عواقب وأضرار السيول، منوهًا بأن رئيس الوزراء استمع لأهالى المنطقة المتضررين وأمر بتوفير المساعدات اللازمة لهم.

وأضاف "القاويش" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "من الآخر" المذاع على فضائية "روتانا مصرية"، أن رئيس الوزراء طالب وزارة التضامن بسرعة حصر الخسائر الناتجة عن السيول، بمدة أقصاها أسبوع، وصرف المستحقات اللازمة للمتضررين، ونوه بأن هناك توجيها بتوفير 50 مليون جنيه لتعويض المتضررين من السيول، و50 مليون جنيه أخرى لإعادة البنية الأساسية التى تضررت من هذه السيول.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، وجه منذ بداية شهر لعقد غرفة عمليات مركزية داخل مجلس الوزراء، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن سقوط الأمطار والسيول التى تتعرض لها المحافظات على مستوى الجمهورية.