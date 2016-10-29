موجز أخبار مصر للساعة 10 مساء.. الأمن الوطنى يسقط خلية إرهابية جديدة

نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، بينها طعن مجهول لـ 4 أشخاص بمحطة قطار فرانكفورت فى ألمانيا،والأمن الوطنى يضبط خلية أرهابية منشورة عن نشر الشائعات..

أعلنت وزارة الداخلية سقوط خلية إرهابية جديدة تحمل اسم "لجنة الأزمة"، المسئولة عن نشر شائعات ومزاعم بفشل مؤسسات الدولة فى التعامل مع بعض المشكلات والتشكيك فى القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحديد شرائح المجتمع المستهدفة من قبل الجماعة لإثارة الرأى العام وتصعيد المطالب الفئوية.

أصيب اليوم السبت، أربعة أشخاص بجروح خطيرة بعد أن هاجمهم مسلح يحمل سكينًا فى محطة فرانكفورت الرئيسية بألمانيا.

وقالت الشرطة الألمانية لإذاعة "ffh" إن الأشخاص المصابين نقلوا إلى المستشفى بسبب خطورة الإصابة، مؤكدة أن الجانى مازال فى حالة فرار.

تمكن عدد من أهالى مدينة دمياط من القبض على "لص موبايلات" اثناء محاولته لسرقة طفل يحمل "موبايل"، وقام اللص بالاعتراف بالجرائم

تنكرت المغنية الأمريكية المشهورة كاتي بيرى، فى شكل جديد استعدادا لـ"عيد الهالوين"، حيث قررت أن تتشبه بمرشحة الرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون.

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تطلق حملة اعتبارا من مساء اليوم السبت لمدة يومين للترويج لنتائج المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذى استضافته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجارى

شيعت قرية النزلة بمحافظة الفيوم جثمان "عيد راغب عبد السميع" 44 سنة، سائق الكارو، ضحية الإرهاب الأسود، والذى انفجرت جثته وتحولت إلى أشلاء إثر انفجار عبوة ناسفة وضعها زرعها إرهابيون بطريق جسر السويس لاستهداف دورية أمنية.

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن الجيش الأمريكي اعتذر لوزارة الدفاع الروسية عن الحادث الذى وقع فى سماء سوريا يوم 17 أكتوبر الحالى، ووعد "بأن يتصرف" مع الطيارين المتسببين.

دخل مؤمن زكريا لاعب الأهلي في حسابات الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة هيكتور كوبر لمباراة غانا بتصفيات المونديال المقرر لها 13 نوفمبر المقبل، كبديل لمحمود كهربا لاعب اتحاد جدة السعودى، بعد تعرض الأخير لإصابة فى العضلة الضامة خلال مباراة فريقه الأخيرة بالدورى السعودى أمام الهلال فى الكلاسيكو السعودى.

شهدت فتوى السلفيين بتحريم الاحتفال بعيد الهالوين ووصفه بعيد الكفار، جدلا واسعا، بعدما فتح إسلاميون وحقوقيون النار على التيار السلفى، واصفين إياهم بتيار التكفير، والتحريم، موضحين أن مثل هذه الفتاوى تحث على الغلو الدينى، وأن عيد الهالوين ليس مرتبطا بدين بعينه.

قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة شكّلت لجنة مصغّرة لمتابعة أزمة السيول والأمطار التى ضربت بعض محافظات مصر على مدى اليومين السابقين، وأن اللجنة المشكّلة لمتابعة الملف

خلال الدور الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة لحمايتها من خطورة العنف ضدها وكافة الاعتداءات وانتهاكات خصوصيتها، انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مشروع قانون "حماية المرأة من العنف"؛ وكانت أهم بنوده عقوبة الإعدام على جرائم" الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق".

نائبة تنتقد اختيار المشاركين ومكتب المجلس يطلبها للتحقيق.. قيادى بـ25/30: إجراء تعسفى ونتضامن معها.. عضو بـ"دعم مصر": الزميلة عبرت عن أغلب النواب.. وعبدالمنعم: لماذا لا يحققون مع العرابى؟

تحقق هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مع النائبة إيمان سالم خضر، بسبب تصريحاتها حول المجلس، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة، غدا الأحد، إذ أرسل الأمين العام للبرلمان، المستشار أحمد سعد الدين، خطابا للنائبة يخبرها فيه بطلبها لمقابلة هيئة المكتب من أجل سماع أقوالها.

أصيب اليوم السبت، أربعة أشخاص بجروح خطيرة بعد أن هاجمهم مسلح يحمل سكينًا فى محطة فرانكفورت الرئيسية بألمانيا.

تشهد مباريات كرة القدم العديد من الأهداف المذهلة التى تظل خالدة فى ذاكرة الجماهير عبر التاريخ، وفى هذا الإطار نشرت إحدى القنوات المتخصصة فى عالم الساحرة المستديرة، مقطع فيديو لأبرز 10 أهداف من ضربات ركنية فى ملاعب العالم.

تمكن عدد من أهالى مدينة دمياط من القبض على "لص موبايلات" اثناء محاولته لسرقة طفل يحمل "موبايل"، وقام اللص بالاعتراف بالجرائم التى نفذها من تثبيت للمواطنين وسرقة تليفوناتهم المحمولة، واعترف

فى لفته إنسانية من المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، استدعى أحد الأطفال المتواجدين بالمحكمة، وذلك لمقابلة والده المحبوس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، وذلك بعد صراخه "بابا" لمجرد رؤية والده

فى لفته إنسانية من المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، استدعى أحد الأطفال المتواجدين بالمحكمة، وذلك لمقابلة والده المحبوس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، وذلك بعد صراخه "بابا" لمجرد رؤية والده، الأمر الذى