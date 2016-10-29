إنجازات فرعونيه سبقت به مصر العالم : "خوفو" حارب البطالة وشقيق أحمس أول "شهيد للحرية" ...

سمر العشري

عرف المصري القديم إقامة الحق والعدل والنظام منذ ٤٢٠٠ قبل الميلاد، فيما عرف باسم «ماعت».

جاء ذلك خلال ندوة «تاريخ مصر الفرعونية: رؤية متجددة» للدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق، والتي أقيمت بمعرض الجزائر الدولي للكتاب، والذي تحل مصر فيه باعتبارها دولة ضيف الشرف، وأدار الندوة، الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئه العامه للكتاب.

وقال الدماطى، أن تاريخ مصر الفرعونيه يمتد إلى ٣١٠٠ قبل الميلاد، وففا لكتابة التاريخ، لكن كحضارة تمتد لـ٧٠٠٠ قبل الميلاد .

وفي هذا التقرير ، نستعرض 11 إنجازا فرعونيا سبقت به مصر العالم :

- التعداد السكاني

وقال الدماطي أن مصر أول دولة عرفت التعداد السكاني، فقد شرح حجر رشيد، والذي يشرح قصة توحيد الملك نارمر للقطرين، أن عدد سكان مصر بلغ ٢١٠ الف مواطن في الدلتا في ٣١٠٠ قبل الميلاد، وبلغ عدد الاغنام ١٤٢٠٠٠٠.

- الكتابة

ولفت إلى أن الكتاب المصرية ازدهرت بعد الوحدة، وقد ضمت ٣ خطوط، كما انتشر النحت، حيث طوع المصري القديم كل الخامات من خشب ونحاس وحجر وعاج فرس النهر والذهب.

9. فن المعمار

وقدم الدماطي شرحا تفصيليا، عن أشهر تابوت من الذهب، وهو تابوت توت عنخ آمون، وقصة حياة الملك الذهبي توت عنخ آمون كما شرح معرفة المصريين، بعلم فن المعمار، والذي برعت فيه مصر قديما في الأهرامات أو المعابد، وهو ما يظهر ببراعة في معبد أبوسمبل والذي تم نحته داخل كتلة صخرية.

- محاربة البطالة

وقال الدماطى أن مصر لم تعرف السخرة في إنشاء الأهرامات، فهناك حفائر حديثة بجوار الاهرامات لقرية العمال، تكشف عن حصص العمال من الرواتب، وهو ما يؤكد أن خوفو أول ملك حارب البطالة، من خلال مشروعه القومي وهو بناء الهرم.

- علوم الفلك والهندسة

وأشار إلى أن مصر برعت في علم الفلك والهندسة، والطب حتى أن الكتابات المصرية القديمة شرحت تركيب الأطراف الصناعية.

- نظام الضرائب

وقد كان أول نظام للضرائب في العالم، عرف فى مصر عندما كان يتم تعداد الماشية، كما كانت مصر القديمة رائدة فن المسرح، ولكن كان يتم في المعبد، تلاها اليونانيين والذين عرفوا الجمهور المسرحي.

- أقدم جيش في التاريخ

وشرح الدماطي تاريخ الحياة العسكرية المصرية، حتي أن أقدم جيش في التاريخ، كان في مصر، وكان الهكسوس أول احتلال عسكري في تاريخ مصر، بينما كان سكننس رع أول شهيد في تحرير مصر ضد الهكسوس تلاه ابنه كاموس، أخو الملك أحمس، والذي حرر مصر من الهكسوس.

واستعرض الدماطي، تاريخ الملك تحتمس الثالث، والذي لم يهزم قط في أيا من حروبه، وقد حكم مصر بعد الملكة حتشبسوت، وقد سجل معاركه في الكرنك، وقد كان أعظم حكام مصر وادخل لها كل ما هو جديد في الدول التي حكها، من حيوانات وأشجار ونباتات وعلوم، حتى أنه من أدخل «الرمان»، لافتا إلى أن البعض يطلق عليه بونابارت مصر القديمة، وهو أمر مؤسف لأن بونابرت هزم في آخر أيامه لكن في العالم القديم لم يكن هناك مثيل لتحتمس الثالث.

- أول معاهدة سلام في التاريخ

كما شرح الدماطى تفاصيل أول معاهدة سلام في التاريخ، ما بين رمسيس الثاني وملك حيفا.

- حقوق المرأة

كما استعرض مكانة المرأة في الأدب المصري القديم، وقدم مجموعة من البرديات، منها وثيقة الزواج، ووثيقة الطلاق، لافتا إلى أن مصر القديمة حثت على تعليم المرأة، فنصت البرديات على «علموا المرأة يتعلم الرجل ويتعلم الشعب».

- التحنيط

وشرح الدماطي طريقة التحنيط، كما شرحتها البرديات، لافتا إلى أن المصريين لا يزالون متمسكين بـ«يوم الأربعين» للمتوفي، وهي عادة فرعونية.

- الحكومة

وقدم الدماطى وثيقة تكليف أحد الوزراء، وتكليف الفرعون له، حيث قال له «انتبه فإنه منصب ليس حلو بل هو مر يتجرعه، انتبه في حالة أن يكون الرجل في مقر سيده فهو يفعل له الحسن ولا يفعل مثله لآخر انتبه، عندما يأتي سائل من الجنوب أو الشمال أو من الأرض فمده به وانظر له كما لنفسك».

شبكةعيونالإخبارية

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