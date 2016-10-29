بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة لضباط مديرية أمن دمياط

اعتمد اليوم السبت اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط واللواء السيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى حركة تنقلات محدودة لضباط المديرية.

وتضمنت الحركة فى مجال البحث الجنائى: حركة ضباط إدارة البحث الجنائى، العقيد سالم إبراهيم من الإدارة العامة لمباحث المصنفات لمفتش مباحث مركز دمياط، العقيد محسن نجيب من رئيس فرع بحث بمديرية أمن الدقهلية لمفتش مباحث مركز كفر سعد، الرائد كريم عتلم من ضابط بقسم تنفيذ الأحكام لمفتش مباحث مركز الزرقا، نقيب خالد شوقى من معاون مباحث مركز كفر البطيخ لمعاون مباحث قسم الأموال العامة، نقيب عصام الجميلى من معاون مباحث رأس البر لضباط بقسم تنفيذ الأحكام، نقيب شوقى المحلاوى من معاون مباحث رأس البر لرئيس مباحث المرور.

وفى مجال القيادة تضمنت الحركة نقل عقيد بهاء أبو الخير من وكيل إدارة قوات الأمن إلى رئيس قسم شئون الأفراد، عقيد إبراهيم عقل رئيس قسم شئون الأفراد لنائب مأمور مركز كفر البطيخ، مقدم محمد الزلاقى من نائب مأمور قسم شرطة دمياط الجديدة لوكيل إدارة قوات الأمن، مقدم مصطفى البخشونجى نائب مأمور مركز شرطة كفر البطيخ لوكيل إدارة الترحيلات، مقدم اشرف مجدى من ضابط بقوات الآمن إلى نائب مأمور قسم شرطة دمياط الجديدة، ورائد هيثم الجنيدى من ضابط بإدارة مرور دمياط لنائب مأمور قسم شرطة السرو،الرائد أحمد عادل من نائب مأمور قسم شرطة رأس البر الضابط بإدارة التفتيش، رائد احمد عبد الهادى من رئيس قسم العمليات بإدارة تأمين الطرق والمنافذ لضابط بإدارة التفتيش، رائد احمد غنيم من نائب مأمور قسم شرطة السرو لضابط بإدارة قوات الأمن رائد عبد الله سالم من وكيل إدارة الترحيلات لضابط بإدارة مرور دمياط، رائد احمد مجاهد من ضابط بإدارة الحماية المدنية لنائب مأمور رأس البر، رائد مصطفى حسن من رئيس قسم مرافق رأس البر لرئيس قسم العمليات بإدارة تامين الطرق والمنافذ.