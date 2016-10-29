ضبط ٧ هاربين بالقاهرة بينهم ٤ محكوم عليهم بالمؤبد

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، إذ تم القبض على 7 متهمين، بينهم 4 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى حملة أمنية بمدينة نصر ومصر القديمة.

تمكن النقيب إبراهيم عبد القادر ضابط مباحث بقسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته قوة أمنية من ضبط " كريم.ج.ز " 35 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4740 / 4370 لسنة 2014 مدينة نصر أول " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد ، كما تمكن النقيب حسن هشام ضابط مباحث قسم شرطة مصر القديمة وبصحبته قوة أمنية من ضبط " عماد.خ.ع " 21 سنة عاطل، والمحكوم عليه في القضية رقم 3652 / 935 لسنة 2015 شبرا الخيمة أول " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

النقيب محمد بهاء الدين ضابط مباحث بقسم شرطة قصر النيل وبصحبته قوة أمنية، ضبط " محمد.ح.أ " 22 سنة عاطل، والمحكوم عليه في القضية رقم 30939 / 5519 لسنة 2012 بولاق الدكرور " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد، كما تمكن النقيب كريم مجدي عبد العزيز ضابط مباحث قسم شرطة الاميرية وبصحبته قوة أمنية من ضبط " محمد.أ.م " 24 سنة عاطل والمحكوم عليه في القضية رقم 3665 / 1537 لسنة 2015 الاميرية " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

النقيب عمر إمام زيدان ضابط مباحث بقسم شرطة منشاة ناصر تمكن بصحبة قوة أمنية من ضبط " احمد.ع.أ " 26 سنة عاطل، والمحكوم عليه في القضية رقم 10418/2923 لسنة 2015 منشاة ناصر " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات، كما تمكن النقيب مصطفى طارق عامر ضابط مباحث بقسم شرطة القطامية وبصحبته قوة أمنية من ضبط " يوسف.خ.ع " 26 سنة عامل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه في القضية رقم 15243 لسنة 2014 " الجيزة " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات.

وضبط النقيب أحمد نبيل قدري ضابط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته قوة أمنية، " حسن.ح.ج " 18 سنة طالب، والمحكوم عليه في القضية رقم 51/560 لسنة 2015 مدينة نصراول " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات.

تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، كما أمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأحالت المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبلهم.