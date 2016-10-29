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التشريعي الفلسطيني: السلطه تفرغت لممارسة القمع الأمني ضد الفلسطينيين‎

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التشريعي الفلسطيني: السلطه تفرغت لممارسة القمع الأمني ضد الفلسطينيين‎ التشريعي الفلسطيني: السلطه تفرغت لممارسة القمع الأمني ضد الفلسطينيين‎

قال نائب المجلس التشريعي عن حركة فتح، جمال الطيراوي، إن القضية الفلسطينية تمر بظروف حرجة فى ظل استهداف الأمن الفلسطيني للمخيمات الفلسطينية ولكل المواقع النضالية المتقدمة تاريخيا على مدار سنوات الاحتلال، لافتا إلى أن الفكرة الجامعة الآن بأن السلطه تتهاوى.

وأضاف المطيري، خلال حواره ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية لينا مسلم، أن السلطه الفلسطينية هى مشروعنا السياسي، ونحلم بأن تمارس دورها الوطني فى بناء المجتمع الفلسطيني، ورفع العلم الفلسطيني فوق مآذن القدس، ولا نريد لها أن تكون سلطه أمنيه تمارس القمع الأمني والدور الترهيبي.

وأوضح نائب المجلس التشريعي، أن السلطة الفلسطينية فى حاجه لأن توفر احتياجات الفلسطينيين الأساسية مع توفير التعليم ودعم المقاومة بشكل مباشر بدلا من تأجيج واشعال الداخل الفلسطيني، مردفا: “يجب عى السلطه نزع فتيل الأزمه مبكرا لتوحيد الصف الفلسطيني”.

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