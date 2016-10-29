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بتروجيت يتخطى الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الدوري ويرتقي للمركز الثاني

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بتروجيت يتخطى الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الدوري ويرتقي للمركز الثاني بتروجيت يتخطى الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الدوري ويرتقي للمركز الثاني

بتروجيت

تقدم فريق بتروجيت، للمركز الثاني مؤقتًا في جدول الدوري الممتاز في كرة القدم بفوزه على مضيفه الإنتاج الحربي، بهدف نظيف في مباراة جمعت بينهما اليوم السبت باستاد السلام في الأسبوع السابع من الدوري الممتاز.

سجل محمد رمضان هدف بتروجيت الوحيد ليكافئ مدربه على الدفع به في الدقيقة 49 من ضربة حرة مباشرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بتروجيت إلى 15 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، فيما أصبح فريق الإنتاج الحربي في موقف صعب لتوقف رصيده عند 3 نقاط فقط في المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدوري.

أ ش أ

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