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"الذهب" يسجل ارتفاعات قياسية و "عيار 21" يتخطى كل الحواجز ...

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"الذهب" يسجل ارتفاعات قياسية و "عيار 21" يتخطى كل الحواجز ... "الذهب" يسجل ارتفاعات قياسية و "عيار 21" يتخطى كل الحواجز ...

ارتفعت لمستويات قياسية جديدة، أمس، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5040 جنيهاً، فيما سجل عيار 24 نحو 720 جنيهاً، وارتفع سعر العيار 21 إلى 630 جنيهاً، وسجل عيار 18 نحو 540 جنيهاً بينما بلغ عيار 14 نحو 420 جنيهاً .

وأكد التجار أن ارتفاع الذهب يرجع إلى زيادة فى السوق الموازية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية فى البورصات الدولية.

وقال أمير رزق، رئيس شعبة الجواهرجية، إن هناك حالة من الركود تجتاح السوق فى الوقت الحالى نتيجة الارتفاعات المتوالية فى الأسعار المدعومة بتغير سعر الدولار السريع، وأشار إلى أن زيادة الأسعار بصورة كبيرة أصابت السوق بحالة من الشلل سواء فى البيع أو الشراء، مؤكدًا أن تراجع حركة المبيعات دفعت البعض إلى البحث عن نشاط بديل، وتأجير المحال.

من جانبه قال المهندس رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الدولار يشكل العامل الأساسى فى زيادة الأسعار، موضحاً أن تراجع المبيعات أمر طبيعى مع الزيادات المتوالية فى الأسعار.

وأشار إلى أن البديل الحالى المناسب لسوق الذهب هو التصدير إلى الخارج، لكن نظراً للمشكلات البيروقراطية فى إنهاء إجراءات التصدير أدت إلى وقفها فى الوقت الذى تشهد فيه دول أخرى تسهيلات تساهم فى إيجاد مصدر نقد أجنبى لهذه الدول ومنها دبى وتركيا.

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رئيس قسم الأخبار

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