الحلقة الرابعة من"نكدب لو قلنا مبنحبش": حزن مريم لنسيان أبنائها يوم عيد ميلادها

كتب : سارة سعيد منذ 13 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "نكدب لو قلنا مابنحبش"، قيام عم بلبل "صبري عبد المنعم"، بالتخطيط للاحتفال بعيد ميلاد مريم، وتساعده في ذلك صديقتها دوللي، والعاملين بمطعمها.

وبعد الحفل المفاجئ، الذي أسعد مريم كثيرا، جلست تبكي لأن أبنائها لم يتذكروا يوم عيد ميلادها ولم يتصلوا بها ولم يحتفلوا مثلما فعل أصدقائها.

ومن ناحية أخرى، ذهبت ياسمين "أمينة خليل" لتناول الغداء مع والدها شريف "مصطفى فهمي"، والحديث معه عما فعله أخيها عاصم عندما أحضر طليقها حسام إلى مطعم والدها، وأخبرها والدها أن من حق حسام معرفة سبب الطلاق.

وتحدثت ساندرا "نهلة زكي" زوجة شريف معه حول غيرتها من أبنائه وطليقته، وأخبرته أنها تخشى أن يندم يوما ما على اختياره له وتركه لأبنائه، ولكنه طمأنها قائلا إنه يحبها هي، وأنها يجب أن تعتاد على علاقته بأبنائه لأنه لا يستطيع الاستغناء عنهم، وأما عن علاقته بطليقته فهي علاقة صداقة واحترام متبادل ليس أكثر.

مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" من تصوير سامي سليم، وتأليف تامر حبيب، وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفي فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل، وعمرو صالح، وأحمد حاتم.