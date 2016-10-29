تطوير سلاح روسي جديد للتصدي للطائرات الصغيرة بدون طيار

أعلنت موسكو، تصميم وإنتاج سلاح فعال للتصدي لأسراب الدرونات الصغيرة “الطائرات المسيرة عن بعد”.

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن ممثل الشركة المتحدة لبناء الماكينات التابعة للشركة الحكومية الكبرى “روستيخ” قوله اليوم السبت إن السلاح الجديد الذي تم إنتاجه بالفعل في روسيا “لا يدمر الدرون بل يقوم بالتشويش عليه ويضمن بالكامل تعطيل عمل النظم الإلكترونية الموجودة بداخله، ويحوله بالتالي إلى قطعة غير مجدية من الحديد والبلاستيك”.

وأشار المتحدث إلى أن وسائل التدمير التقليدية “الأسلحة النارية وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية التقليدية” تبقى عاجزة في هذه الحالة، ولا فائدة كبيرة منها، أما المنظومة الجديدة فهي وبكل بساطة لا تسمح للروبوت “الدرون” بالوصول إلى الهدف.

يذكر أن وسائل الإعلام تداولت مؤخرًا أن الولايات المتحدة اختبرت سربا من الدرونات الصغيرة الحجم لاستخدامها كسلاح هجومي أو لتدمير وسائط الدفاع الجوي.

أ ش أ