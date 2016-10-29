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راخوي يفوز في اقتراع على «الثقة» به كرئيس وزراء إسبانيا

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راخوي يفوز في اقتراع على «الثقة» به كرئيس وزراء إسبانيا راخوي يفوز في اقتراع على «الثقة» به كرئيس وزراء إسبانيا

الزعيم الإسباني المحافظ، ماريانو راخوي _ أرشيفية

فاز الزعيم الإسباني المحافظ ماريانو راخوي باقتراع في البرلمان على الثقة به كرئيس للوزراء، اليوم السبت، مما ينهي حالة من الجمود السياسي استمرت عشرة أشهر وجعلت غير قادرة على العمل بكامل طاقتها.

وبحسب “رويترز”، من المقرر أن يشكل حزب يمين الوسط الذي ينتمي إليه راجوي وهو الحزب الشعبي حكومة أقلية بعدما كسب تأييد حزب “مواطنون” الصغير والدعم الضمني لكثير من المشرعين الاشتراكيين الذين امتنعوا عن التصويت.

ولم يكن راجوي في حاجة سوى إلى الفوز بأغلبية ضئيلة في البرلمان لتعزيز عودته إلى السلطة. وحصل على 170 صوتا بالموافقة في مقابل 111 بالرفض في حين امتنع 68 عضوا بالبرلمان عن التصويت.

وفي أول رد فعل له قال راخوي إنه سيعلن تشكيلة حكومته الجديدة يوم الخميس.

وقال للصحفيين بعد التصويت “سأعلن الحكومة بعد ظهر الخميس وستؤدي اليمين يوم الجمعة. تحدثت بالفعل إلى جلالة الملك (فيليبي).”

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