إطلالات النجمات رائعة في حفل "أمفار" وأجملها لمصمم عربي!

أُقيم في مدينة لوس أنجلوس حفل "أمفار" amfAR السنوي لجمع التبرعات لمحاربة وعلاج مرض "الايدز"، بحضور عدد كبير من ألمع النجوم والنجمات الذين تألقوا بأجمل التصميمات على السجادة السوداء الخاصّة بالحفل.

وقد لفت نظرنا العديد من إطلالات النجمات المميزة في الحفل، إذ اتّمست بالأناقة والرقيّ، وكان من ضمنها إطلالة النجمة "تشارليز ثيرو" Charlize Theron التي اختارت فستاناً أسود ماكسي من الدانتيل، ومن فوقه سترة بليزر، بتوقيع دار "ديور" Dior. كذلك كانت إطلالة عارضة الأزياء "هايدي كلوم" Heidi Klum في الفستان الأخضر اللامع، إذ بدت جميلة، وقد ناسبها وناسب لون شعرها الأشقر كثيراً. وبالنسبة لنجمة الاستعراض "ديتا فون تيز" Dita Von Teese ، فقد اختارت فستاناً مستوحى كالعادة من الخمسينيات، باللون الأزرق الداكن. وقد نسّقت معه أقراطاً من الألماس. والنجمة الشابة "فيكتوريا جاستيس" Victoria Justice اختارت فستاناً براقاً، وتصميمه مبتكر من "باميلا رولاند" Pamela Roland. لكن أجمل الإطلالات كانت لـ "كارا سانتانا" Cara Santana التي اختارت فستاناً مميزاً من تصميم دار الأزياء السعودية "آشي استوديو" Ashi Studio.

هذه هي بعض أبرز إطلالات النجمات الفاخرة والراقية في حفل "أمفار" amfAR في مدينة لوس أنجلوس لعام 2016.