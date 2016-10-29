أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

إطلالات النجمات رائعة في حفل "أمفار" وأجملها لمصمم عربي!

Google+ Print

السبت 29-10-2016 16:50

أُقيم في مدينة لوس أنجلوس حفل "أمفار" amfAR السنوي لجمع التبرعات لمحاربة وعلاج مرض "الايدز"، بحضور عدد كبير من ألمع النجوم والنجمات الذين تألقوا بأجمل التصميمات على السجادة السوداء الخاصّة بالحفل.
وقد لفت نظرنا العديد من إطلالات النجمات المميزة في الحفل، إذ اتّمست بالأناقة والرقيّ، وكان من ضمنها إطلالة النجمة "تشارليز ثيرو" Charlize Theron التي اختارت فستاناً أسود ماكسي من الدانتيل، ومن فوقه سترة بليزر، بتوقيع دار "ديور" Dior. كذلك كانت إطلالة عارضة الأزياء "هايدي كلوم" Heidi Klum في الفستان الأخضر اللامع، إذ بدت جميلة، وقد ناسبها وناسب لون شعرها الأشقر كثيراً. وبالنسبة لنجمة الاستعراض "ديتا فون تيز" Dita Von Teese ، فقد اختارت فستاناً مستوحى كالعادة من الخمسينيات، باللون الأزرق الداكن. وقد نسّقت معه أقراطاً من الألماس. والنجمة الشابة "فيكتوريا جاستيس" Victoria Justice اختارت فستاناً براقاً، وتصميمه مبتكر من "باميلا رولاند" Pamela Roland. لكن أجمل الإطلالات كانت لـ "كارا سانتانا" Cara Santana التي اختارت فستاناً مميزاً من تصميم دار الأزياء "آشي استوديو" Ashi Studio.
هذه هي بعض أبرز إطلالات النجمات الفاخرة والراقية في حفل "أمفار" amfAR في مدينة لوس أنجلوس لعام 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية