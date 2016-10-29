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"ديلى ميل": "القنب" يعزز الرؤية الليلية لتنشيطه نقل المعلومات للمخ

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"ديلى ميل": "القنب" يعزز الرؤية الليلية لتنشيطه نقل المعلومات للمخ "ديلى ميل": "القنب" يعزز الرؤية الليلية لتنشيطه نقل المعلومات للمخ

>كتب بيتر إبراهيم

على مدى العقود القليلة الماضية، عمل فريق من الباحثين على تقارير عديدة تمحورت حول إفادات من الصيادين وسكان الجبال فى جامايكا والمغرب الذين أجمعوا على تحسن الرؤية لديهم ليلاً بعد تناول نبات "القنب" الحشيش.

والآن كشفت دراسة علمية حديثة أجريت على الفقاريات ونشرت عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن الحشيش يعزز الرؤية الليلية خصوصا عند التعرض للإضاءة المنخفضة لأنه ينشط نقل المعلومات من العينين للمخ.

ووجد الباحثون أن تفعيل هذا النوع من الإشارات فى الضفادع الصغيرة يجعل خلايا الشبكية المعقدة فى المخ أكثر حساسية، ويترتب على ذلك ارتفاع حده الرؤية الليلية. وكشف التحليل الذى قام به باحثون من الولايات المتحدة وكندا، عن زيادة النشاط في خلايا الشبكية العقدة (RGCs) وهى الخلايا المسئولة عن نقل المعلومات من العين إلى الدماغ عند متعاطى الحشيش.

وأشار الباحثون إلى أن الحشيش أو ما يطلق عليه "القنب" يحتوى على مادة معينة تدعى “CB1R”، تعمل على تنشيط الخلايا فى المخ، مما يتيح لها اطلاق طاقة بمعدل أعلى. وقام الباحثون بزيادة مستويات المواد المخدرة للضفادع الصغيرة، ووجدوا إن هذه المخلوقات أصبحت قادرة على كشف الأجسام الهزيلة في الإضاءة الخافتة.

وأضاف كبير معدى الدراسة "إد روزازر"، أستاذ علم الأعصاب وجراحة المخ والأعصاب فى معهد العصبية بمونتريال فى جامعة ماكجيل، أن هذه الدراسة مثيرة للغاية وتحتاج لتجارب أوسع على الإنسان.


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