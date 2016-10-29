بالصور.. الأميرة هيا والشيخة الجليلة تؤديان العمرة

نشرت سمّو الأميرة هيا بنت الحسين، في حسابها الرسمي على انستغرام مجموعة من الصور لسموها وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال تأديتهما لمناسك العمرة.

وقالت سموها: " تعتبر العمرة من الشعائر الدينية الأكثر تعلقا بقلب المسلمين بعد فريضة الحج، وكون انه ليس لها وقت محدد من العام لأدائها ، فنجد ان بيت الله الحرام لا يخلو من المعتمرين على مدار العام. لقد كتب لي الله تعالى ان اعتمر مع ابنتي الجليلة وان احظي بالصلاة في الحرم المكي الطاهر. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال " .

وأضافت: " كثيرا ما تعجز الكلمات عن وصف الشعور عند رؤية بيت الله الحرام حيث تأخذك هيبة المكان وتسمع بجميع اللغات واللهجات كل من يصعد الى الله سؤاله . لقد تضرعنا الى الله تعالى بالدعاء بأن يحمي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات . وان ينعم على شعب الإمارات وشعب الاردن بنعمة الأمن والامان . وبأن ينعم على الأمة الإسلامية بالسلام والاستقرار لما تمر به المنطقة من اضطرابات وصراعات طائفية " .