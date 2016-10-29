حبس 3 عناصر متهمين بتكوين «الهيكل التنظيمي الجديد» للإخوان

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية ، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حبس 3 عناصر من جماعة الإخوان فى قضية «الهيكل التنظيمي الجديد»، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ،علي خلفية اتهامهم بمحاولة استقطاب عناصر جديدة للانضمام لجماعة الاخوان والدعوة للتظاهر .

واعترف المتهمون بالانضمام لجماعة الإخوان عام 1989، وتم تصعيدهم فى الجماعة حتى أصبحوا مسئولين ملفات بالمناطق المركزية وعقب ذلك تم تشكيل لجان مركزية وإعداد خريطة فى جميع المحافظات والدعوة فيما بينهم لتكوين الهيكل التنظيمي الجديد.

وأضاف المتهمون خلال التحقيقات أن التعليمات التى وصلت لهم هى الانتشار فى الجوامع التابعة للمناطق الشعبية واستغلال حالة الجهل السائدة فى تلك المناطق والدعوة للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين إضافة إلى إعطاء دروس للمنضمين فى شقق خاصة بالجماعة بعيدا عن أعين الشرطة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، ومهاجمة أقسام الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابى، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى، والتحريض على إثارة الشغب والتجمهر ومقاومة السلطات، والتحرض ضد مؤسسات الدولة.