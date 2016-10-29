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وزير الخارجية التونسي: سنعيد فتح سفارتنا فى ليبيا إذا توفر الأمن

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وزير الخارجية التونسي: سنعيد فتح سفارتنا فى ليبيا إذا توفر الأمن وزير الخارجية التونسي: سنعيد فتح سفارتنا فى ليبيا إذا توفر الأمن

 

وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي _ أرشيفية

أبدى وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي، استعداد بلاده لإعادة فتح سفارتها فى ليبيا حال التأكد من توفر الأمن بشكل تام لضمان سلامة البعثة الدبلوماسية التونسية بجميع طاقمها.

وأضاف – فى تصريح تلفزيونى اليوم السبت، أن تونس كانت من أوائل الدول التى اعترفت بحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا، لكن الأوضاع الأمنية فى ليبيا الآن لا تزال صعبة وتحتاج التوافق بين كافة الأطراف الليبية لإنهاء الوضع المتوتر بأرض ليبيا الشقيقة.

وأوضح الجهيناوي، أن تونس دعت خلال مشاركتها فى قمة مجموعة (5 +5) – التى تضم دول الشمال والجنوب الغربى لدول حوض البحر المتوسط – لعقد اجتماع دولى فى تونس لمناقشة الأزمة والأوضاع الليبية بشكل واسع، ومحاولة الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ لرفعها للجهات الرسمية المعنية مثل الجامعة العربية والأمم المتحدة وغيرها.

وفى سياق متصل، أشار الجهيناوي، إلى أن هناك تونسيين مفقودين فى ليبيا منذ أكثر من عامين ومنهم صحفيين، وقامت تونس باتصالات رسمية وغير رسمية للبحث عنهم وحتى عن طريق الأمم المتحدة “التى طالبناها باستخدام كافة سلطاتها وتواصلها مع كافة الأطراف الليبية لكن لم نصل إلى نتيجة حتى الآن”.

أ ش أ

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