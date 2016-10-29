أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

روسيا تعلن تصميم وإنتاج سلاح جديد للتصدى للطائرات الصغيرة بدون طيار

Google+ Print
روسيا تعلن تصميم وإنتاج سلاح جديد للتصدى للطائرات الصغيرة بدون طيار روسيا تعلن تصميم وإنتاج سلاح جديد للتصدى للطائرات الصغيرة بدون طيار

طائرة بدون طيار _ أرشيفية

أعلنت موسكو، تصميم وإنتاج سلاح فعال للتصدى لأسراب الدرونات الصغيرة (الطائرات المسيرة عن بعد).

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ممثل الشركة المتحدة لبناء الماكينات التابعة للشركة الحكومية الكبرى “روستيخ” قوله، اليوم السبت، إن السلاح الجديد الذى تم إنتاجه بالفعل فى روسيا “لا يدمر الدرون بل يقوم بالتشويش عليه ويضمن بالكامل تعطيل عمل النظم الإلكترونية الموجودة بداخله، ويحوله بالتالى إلى قطعة غير مجدية من الحديد والبلاستيك”.

وأشار المتحدث، إلى أن وسائل التدمير التقليدية (الأسلحة النارية وأنظمة الدفاع الجوى وأنظمة الحرب الإلكترونية التقليدية) تبقى عاجزة فى هذه الحالة، ولا فائدة كبيرة منها، أما المنظومة الجديدة فهى وبكل بساطة لا تسمح للروبوت (الدرون) بالوصول إلى الهدف.

يذكر أن وسائل الإعلام تداولت مؤخرا أن الولايات المتحدة اختبرت سربا من الدرونات الصغيرة الحجم لاستخدامها كسلاح هجومى أو لتدمير وسائط الدفاع الجوي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا