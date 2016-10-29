رضوى سيد تحرز الميدالية البرونزية ببطولة العالم للكاراتيه في النمسا

فازت لاعبة الكاراتيه المصرية رضوى سيد محمود بالمركز الثالث والميدالية البرونزية كومتيه وزن 50 ك “سيدات” ببطولة العالم للكاراتيه، التي تستضيفها النمسا حاليًا.

صرح بذلك عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للكاراتيه مصطفى فكري، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، وقال إن البطلة رضوى، بنت الإسكندرية، سبق لها الفوز بالعديد من الميداليات، كما فازت بالمركز الأول ببطولة العالم للشباب والناشئين 2015 في إندونيسيا.

وأضاف فكري أن قائمة منتخب مصر تضم البطلات : جيانا محمد فاروق، وندى سيد عبد اللطيف، ورندا عاطف روزفلت، مشيرًا إلى تألق بطلات مصر ولولا سوء الحظ في الدور قبل النهائي للعبت بطلات مصر على الذهب، فقد تم ترجيح كفة الفريق الإسباني في مباراة إضافية بعد التعادل مع الفريق المصري.

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