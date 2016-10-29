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غدًا.. إعادة محاكمة المتهمين في قضية «أحداث عنف العياط»

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غدًا.. إعادة محاكمة المتهمين في قضية «أحداث عنف العياط» غدًا.. إعادة محاكمة المتهمين في قضية «أحداث عنف العياط»

قضاء – أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا الأحد، إعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين قاموا باثارة الشغب والعنف ومقاومة السلطات والشروع فى قتل رجال الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ” أحداث عنف العياط” التى وقعت فى أغسطس من عام 2013.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا على المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتم ضبطهما وأعيدت إجراءات محاكمتهم.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية وسرقة أسلحة نارية والشروع فى قتل رجال الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.

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