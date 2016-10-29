محافظ قنا: مخر «سيل المعنا» يستوعب مياه السيول بطريقة آمنه

تفقد محافظ قنا عبد الحميد الهجان امتداد مخر سيل المعنا؛ لمتابعة مجري مياه السيول القادمة من جبال البحر الأحمر والاطمئنان، أن المياه تجري بمخر السيل بطريقة سليمة وأمنه باتجاه ترعة الكلابية طبقا للمخطط السابق التجهيز له من قبل المحافظة ضمن استعداداتها لمثل هذه الأحداث كالسيول والأمطار الغزيرة .

وتوجه محافظ قنا إلى كيلو 7 بطريق قنا – سوهاج الصحراوي الشرقي لمتابعة تجمعات المياه معطيا تعليماته بالبدء فورا في أعمال إصلاح التلفيات بالطريق فور انحسار المياه.

و انتقل الهجان إلى الكيلو 110 لمتابعة أعمال البحث عن المفقودين التي تقوم بها فرق الإنقاذ النهري وجمعيه الهلال الأحمر حيث نجحت جهود الانقاذ في انتشال 7 ضحايا تم نقل أربعه منهم إلي مستشفي سوهاج بينما تم نقل ثلاث متوفين إلي مستشفي قنا العام مؤكدا علي تكاتف جهود الجهات المعنية ( القوات المسلحة – محافظة قنا – الإسعاف – الهلال الأحمر – مديرية الري – هيئة الطرق والكباري – مديرية التضامن الاجتماعي ) للتعامل مع هذه الأحداث الطارئة.

وتوجه محافظ قنا إلى مستشفي قنا العام حيث أشار إلى إنهاء إجراءات الدفن وخروج كلا من ( احمد مبارك من منطقة المعنا – مصطفي عبد الحي احمد من قرية الجبلاو ) وجاري إنهاء تصريح الدفن الخاص بالمتوفي مينا أسعد من مركز نقادة حيث تقدم محافظ قنا بخالص العزاء لأسرته داعيا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان .