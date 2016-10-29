امريكية تفوز ب70 مليون دولار بعد إصابتها بالسرطان بسبب منتجات ” جونسون ” والديلي ميل تؤكد وجود مواد مسرطنة

شيماء مصطفى

كان الامر بمثابة صدمة لدي الكثير من الآباء عند علمها مؤخرا أن هيئة المحلفين ميسوري ” القضاة ” كانت قد حكمت علي شركة جونسون اند جونسون بدفع 70 مليون دولار لأسرة ” جاكلين فوكس ” الذي كانت مرتبطة بإستخدام منتجات جونسون يومياً بصفة دائمة والإستحمام بتللك المنتج مما ادي الي إصابة الطفلة بسرطان المبيض وذلك لما تحتوية من مادة مسببة للسرطان ” الفورمالدهيد” .

وبعد فترة من التحاليل تبين ان السبب الرئيسي للسرطان وفقا للحالة التي تم الكشف عليها ان ” جونسون اند جونسون ” هي مكونة من مواد سرطانية ولكن الشركة المصنعة قد فشلت في تحذير المستهليكين وذلك وفقاً للتقرير الذي نشر علي موقع الشركة المصنعة ” جونسون اند جونسون ” وتمت الموافقة علي التقرير وهذا بحسب ما تم ذكرة في المجلة الطبية البريطانية ” الديلي ميل ” علي موقعها الالكتروني: ان شركة جونسون اند جونسون تحتوي علي فورماليدهيد الذي يسبب السرطان وكان هذا مضمون المقال الذي تم نشرة وقد لافي انتشار وصدي واسع لما تملكة الشركة من شهرة كبيرة في مجال المستحضرات التجميلية واهمها مستلزمات العناية بالاطفال.

شبكةعيونالإخبارية

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