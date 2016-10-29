إحالة أول قضية “زنا ” على برنامج التواصل الاجتماعي “الواتس أب” إلى محكمة الجنح

شيماء مصطفى

قضية زنا تعد من أول القضايا التي أحالتها النيابة إلي محكمة الجنح والمتهم فيها عامل وربة منزل بتهمة الزنا من خلال مكالمات عبر تطبيق الواتس أب وأولي الجلسات ستكون يوم 29\10 الجاري لمحاكمة العامل والسيدة .في محكمة الجنح بشمال الجيزة

بداية الواقعة الغير مألوفة (الزنا عبر الواتس أب):

تبدأ الواقعة بعودة زوج” ربة المنزل” من السعودية في أجازة من عمله هناك وكان العامل قد سافر للعمل حتي يستطيع جمع مبلغ من المال حتي يستطيع دفع تكاليف عملية حقن مجهري لزوجته حتي يستطيع إنجاب طفل منها وتحمل الغربة والتعب في سبيل تحقيق هذا الحلم ،ولكن بعد عودته فوجىء بكارثة على موبيل زوجته (صور وفيديوهات ومكالمات جنسية ) مسجلة عليه ، فجن جنونه وتوجه إلي قسم الشرطة وحرر بلاغاً يتهم فيه زوجته بالزنا حيث.قدم الزوج كارت ميموري إلي النيابة التي باشرت الواقعة وكان الكارت يحتوي علي مفاطع فيديو لزوجته وهي عارية خلال مكالمة جنسية مع العامل المتهم وأقرت نيابة الهرم الواقعة وأحالتها إلي محكمة الجنح بتهمة (الزنا وارتكاب فعل فاضح).

رأي القانون في جريمة الزنا عبر برنامج واتس أب:

هذه القضية أثارت جدلاً كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكان ابرز سؤال حول مدى قانونية ممارسة الجنس عبر الهاتف والإنترنت؟

حول هذا السؤال أجاب عميد كلية الحقوق سابقاً الدكتور محمود كبيش مستنكراً أنه لا توجد جريمة قانونية تستحق إحالة النيابة لربة المنزل والعامل إلى المحكمة وأكد أن قانون العقوبات المصري لا يوجد به نص يذكر إدانة لمرتكبي الزنا عبر الواتس أب أو الإنترنت.

أضاف محمود كبيش مستغرباً “علي أي سند في القانون أحالت نيابة الهرم المتهمين هي النيابة بتعمل قوانين علي مزاجها ، وعندما سئل هل الزنا عن طريق الواتس أو الإنترنت يعد فعل فاضح أجاب أن الفعل الفاضح لابد أن يتوفر له العلانية أما الاتصال لا يعتبر فعلاً فاضح.

شبكةعيونالإخبارية

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