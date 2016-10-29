الفنانة أمل رزق تكشف سر إصابتها بالعمى أثناء تصويرها مسلسل الطبال

شيماء مصطفى

كشفت الفنانة “أمل رزق ” عن إصابتها بعمى مؤقت ولم تعد ترى أي شئ وإستمر معها لمدة ثلاثة أشهر وذلك أثناء تصوير مسلسل الطبال وأوضحت الفنانة من خلال إستضافتها ببرنامج “ستار تايمز” المذاع على قناة “LTC ” أن هذه الحالة حدثت معها بشكل مفاجئ وذهبت الى الطبيب المعالج ولم يكتشف سبب المرض المفاجئ ورفضت أن تخبر أحد بمرضها بسبب حالتها النفسية السيئة .

وأضافت أمل أنها ذهبت وقامت بإجراء الكثير من التحاليل وكانت تشعر أنها أصيبت بمرض خطير حتى أنها فكرت للسفر إلى الخارج وكان طبيبها في حيرة لأنه لم يجد سبب لإصابتها بالعمى وبعدها تم إيقاف تصوير المسلسل بالصدفة بسبب تغير المخرج مشيرة أنها تقربت الى الله وأكثرت من الصلاة والدعاء وإتباع تعليمات الطبيب وأخذ الفيتامينات .

وتابعت الفنانة أمل حديثها انه تم إستئناف العمل بالمسلسل وإتصل بها القائمون عن العمل لإستكمال التصوير ولكنها كانت في حيرة شديدة و لم تكن تعرف ماذا ستفعل خاصتا أنها لم تخبر أي شخص بمرضها ولكنها دون أن تدري وافقت على بدأ التصوير.

وقالت أنها في اليوم التالي عاد لها بصرها وشفيت مما كانت فيه وبعدها قررت السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج موضحتا أنها كانت طوال فترة مرضها تطلب من الله أن تذهب وتؤدي هذه الفريضة.

شبكةعيونالإخبارية

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